02.07.2014 У Сережи все отлично! Результаты положительные, парень в ремиссии. Сережу выписывают домой, дальнейшее наблюдение он будет проходить по месту жительства.

02.06.2014 У Сергея 11-й день после аутотрансплантации. Получает всю необходимую терапию. Кроветворение пока не восстановилось, но начинает: число лейкоцитов уже растет.

28.05.2014 Друзья, мы закрываем сбор средств для Серёжи, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

22.04.2014 Друзья, окончательная сумма средств, собранных благодаря телезрителям 5 канала, составляет 4 556 807 рублей. Спасибо!

21.04.2014 С помощью зрителей 5 канала к 21.00 удалось собрать 4 464 131 рубль! Спасибо! Это почти вся сумма, необходимая для оплаты лечения Сергея. Итоги сбора за весь день, до 12 часов ночи включительно, будут подведены завтра.

21.04.2014 У Сережи неходжкинская лимфома, частичная ремиссия. Врачи выработали план лечения для Сережи. Сейчас он проходил лучевую терапию, затем его ждет высокодозная химиотерапия, а затем аутотрансплантация стволовых клеток. 18 апреля Сереже исполнилось 18 лет. Это значит, что лечение в Центре детской гематологии для него становится платным. Сейчас для Сережиного лечения нужно собрать 5 000 000 рублей. В рамках проекта «Лечение пациентов ФНКЦ в возрасте от 18 до 25 лет» мы объявляем сбор средств для Сережи.

Сегодня о Серёже вышел сюжет журналистов 5 канала.

10.03.2014 Сережа прошел два курса химиотерапии. Врачи полагают, что юноше может понадобится трансплантация костного мозга.

15.01.2014 Сережа стал пациентом Центра детской гематологии, но заболел он значительно раньше. Еще зимой 2012 года крепкий спортивный мальчик вдруг начал жаловаться на боли в груди. Родители обратились к врачу, начались обследования, в том числе и на аппарате МРТ. Так была выявлена опухоль средостения — лимфома. Началось лечение в нижневартовской больнице. Сережа проходил химиотерапию до лета 2013 года, а затем был выписан на поддерживающее лечение. Поскольку он самого начала болезни заочно наблюдался в Центре детской гематологии, в январе этого года он приехал в клинику на обследование.