07.11.2014 У Марка 163 сутки после пересадки. Общее состояние стабильное. Признаков РТПХ нет.

25.09.2014 Марка выписали домой, отдохнуть от лечения. Химеризм на 99% донорский. 23 сентября была доливка донорских лимфоцитов. Вирусных инфекций и РТПХ нет. В середине октября Марка ждут в ФНКЦ для плановой проверки и потом отправляют в реабилитационный центр «Русское поле» на отдых.

07.08.2014 Сегодня 85-е сутки после трансплантации. Цитомегаловирусной инфекции нет, но пока еще нужна терапия антибиотиками.

15.07.2014 У Марка 61 день от пересадки костного мозга, состояние хорошее, вчера Марку была проведена контрольная пункция, результаты в работе. Если у мальчика будут хорошие показатели, планируется выписка домой.

26.05.2014 12-е сутки после трансплантации. Уже отмечается приживление трансплатата. Переливания крови не нужны. Всю терапию получает в полном объеме.

14.05.2014 Сегодня у Марка день трансплантации. Самочувствие, конечно, неважное: мальчик температурит. Он получает всю необходимую терапию.

06.05.2014 Мы закрываем сбор средств для Марка. За сегодняшний день к 21.00 благодаря зрителям 5 канала собрано 5 344 054 рубля! Спасибо! Эти деньги пойдут в первую очередь на оплату поиска донора для Марка, а остаток на других пациентов с такой же потребностью.

06.05.2014 Марк чувствует себя хорошо, он по-прежнему в ремиссии. Но если лечение не продолжить, болезнь вернется. Единственное что может вылечить Марка — это трансплантация костного мозга. В семье мальчика не нашлось родственного донора, поэтому был начат поиск в международном регистре доноров. К счастью, он увенчался успехом.

Трансплантация намечена на 14 мая. Донор делится своими клетками с Марком совершенно бесплатно, но сложная процедура поиска донора и его активации (забора у него трансплантата) стоят очень дорого — 1 000 000 рублей. Естественно, таких денег у семьи мальчика нет. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Марка Иванова.

Сегодня о Марке вышел сюжет журналистов 5 канала.

15.01.2013 Марк лечится в Центре детской гематологии (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Марк мечтает стать военным, и уже сейчас активно интересуется военной историей, танкостроением, занимается гимнастикой, любит летом кататься на велосипеде, а зимой — на коньках. Как и всякие мальчишки зачитывается приключениями и играет на компьютере, в школе больше всего любит математику и учится очень хорошо.

В декабре Марк начал жаловаться на слабость, у него повысилась и держалась температура. Мальчика начали обследовать и обнаружили в крови злокачественные клетки — бласты. Марка положили в Брянскую больницу, где предположили, что у мальчика острый миелобластный лейкоз — тяжелое онкологическое заболевание крови. Марка направили в Москву, где врачи подтвердили диагноз и начали лечение. После двух блоков химиотерапии Марк вышел в ремиссию.