09.10.2014 Теперь Арина получает терапию в таблетках. Кроме того, после нормализации анализов девочке решили провести облучение левого легкого. Для продолжения наблюдения Арину направили домой. Следующий визит в ФНКЦ запланирован на сентябрь 2015 г.

16.09.2014 Трансплантат прижился, были инфекционные осложнения, но с ними удалось справиться. По данным обследования, болезнь не прогрессирует, но остается сниженный иммунитет, была обнаружена пневмония. Пока девушка в больнице, но обсуждается выписка домой.

04.08.2014 Сегодня Арине проводят аутотрансплантацию. В целом все идет по плану, но, конечно, девочка волнуется.

21.07.2014 После двух курсов противорецидивной химиотерапии и трех курсов с введением «Адцетриса» у Арины практически исчезли признаки болезни, получен полный ответ на лечение! Планируется проведение аутотрансплантации костного мозга.

28.05.2014 По итогам сюжета на 5 канале для Арины удалось собрать 4 150 056 рублей! Огромное спасибо всем телезрителям, откликнувшимся на просьбу о помощи! На собранные деньги будет куплено лекарство не только для Арины, но и для всех пациентов, кому оно необходимо.

28.05.2014 Сегодня об Арине вышел сюжет в новостях на 5 канале с просьбой помочь собрать необходимую для лечения девочки сумму.

26.05.2014 Арина лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва, но, к сожалению, болезнь протекает рефрактерно — не «отвечает» на обычную химиотерапию, не удается добиться стойкой ремиссии. В плане лечения у Арины трансплантация костного мозга, но чтобы она состоялась, необходимо вывести девочку ремиссию. Для этого необходим незарегистрированный в России препарат «Адцетрис». Этот препарат создан специально для лечения рефрактерных лимфом.

Арине нужно 8 флаконов на сумму 1 380 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Арины.

15.04.2014 Арина заболела лимфомой Ходжкина в июле 2012 года и лечиться начала в Твери, а в ноябре её перевели в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва в Москве. Болезнь отступила, и после Нового года Арина с мамой уехали домой. Спустя год в феврале 2014 года у девочки случился рецидив, и сейчас она снова в Центре детской гематологии.

Арина очень талантливая, учеба в школе ей всегда давалась легко и училась она на «отлично». Любимые школьные предметы — английский язык, русский язык и литература. Арина занималась гимнастикой и индийскими танцами, ходила в художественную школу. Сейчас Арина увлекается фотографией, снимает, в основном, природу и друзей, и у неё это отлично получается!