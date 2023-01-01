31.12.2016 Дорогие друзья!

Вчера не стало Любы Ливенцевой.

Об этом очень трудно писать. Любу знали и любили буквально все. Она болела уже очень давно, и были люди, которые даже не представляли себе клинику ФНКЦ без Любы.

Онкологическое заболевания у девушки удалось победить. А вот из осложнений выкарабкаться никак не получалось. Год назад произошло ухудшение: основной бедой стали проблемы с сердцем. Ясно было, что потребуется операция: без нее сердце могло отказать в любой момент. Но ясно было и то, что операция будет сопряжена с огромным риском. Откладывать уже нельзя было, вчера Любу прооперировали. И после операции она не проснулась...

Люба боролась очень долго, многие десятки людей поддерживали ее на этом пути, и она все время с благодарностью ощущала их поддержку. Спасибо всем, кто помог!

Светлая память Любе, нашему доброму другу.

08.12.2016 Состояние стабильно тяжелое. Проблемы все те же: перикардит, из-за которого необходимо постоянное наблюдение кардиолога, и грибковая инфекция легких, по поводу которой нужно все время принимать лекарства, а у них есть неизбежные побочные действия. Через неделю будет очередная ЭКГ и консультация кардиолога.

01.11.2016 Состояние по-прежнему не очень хорошее, к тому же у девушки появились еще и признаки простуды. Иногда нужны переливания крови. Люба жалуется на слабость, которая мешает ей принимать участие в поездках.

10.10.2016 Особых изменений нет. Если состояние позволяет, иногда Любу на ночь отпускают домой, что ее очень радует.

12.09.2016 Любе лучше, самочувствие нарушается только после длительной физической нагрузки (появление одышки). Однако кардиолог считает, что ситуация с сердцем серьезная, есть спаечный процесс, нужно будет принимать меры.

10.08.2016 Прошло больше 3 лет со дня трансплантации от отца. Среди основных проблем - сердечная недостаточность на фоне перикардита, который пока нельзя лечить хирургически, почечная недостаточность (состояние относительно стабильное) и риск инфекций, поскольку иммунитет по-прежнему снижен. Впрочем, на фоне терапии многочисленными лекарствами с ухудшениями удается справиться.

19.07.2016 Любе лучше: на фоне терапии «Энплейтом» хороший уровень тромбоцитов, ситуация с легкими тоже отчасти нормализуется. Но остаются проблемы: так, Любе нужна кардиологическая операция, но пока хирурги не дают своего согласия - риск еще велик.

В последний месяц Любу стали отпускать домой до вечера. Люба безмерно рада этому и признается, что дома даже дышится по другому.

05.07.2016 Мы закрываем сбор средств для Любы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

31.05.2016 Люба живёт вместе с бабушкой в пансионате ФНКЦ. Пока девушку не могут выписать домой: у неё наблюдается хроническая РТПХ, сохраняются некоторые инфекционные осложнения, поэтому ей требуется постоянное внимание врачей. Лечение Любы в ФНКЦ полностью платное. На данный момент необходим 1 200 000 рублей. В рамках проекта «Лечение молодых взрослых в ФНКЦ» мы открываем сбор средств для девушки.

29.01.2016 Люба затемпературила, решено было оставить девушку в пансионате ФНКЦ под наблюдением врачей. Продолжает получать противогрибковую терапию.

03.12.2015 У Любы состояние без изменений, все осложнения в том же объеме. Люба постоянно приходит в клинику вместе с бабушкой.

05.10.2015 Состояние Любы остается тяжелым, без отрицательной динамики. Самочувствие неплохое. Достоверных признаков кожной формы РТПХ нет.

09.09.2015 Люба по-прежнему живет дома и три раза в неделю приходит в больницу для продолжения лечения. У нее остается гипофункция трансплантата, однако есть тенденция к улучшению. Основные проблемы связаны с многочисленными осложнениями после трансплантации.

15.07.2015 Состояние Любы остается тяжелым, но самочувствие несколько улучшилось, девушку перестали беспокоить спазмы в руках и ногах, боли в суставах. Пока сохраняется РТПХ и недостаточная функция трансплантата. Девушка продолжает принимать все необходимые лекарства. Люба подала документы в несколько ВУЗов, ждет ответа от экзаменационной комиссии.

23.06.2015 В настоящее время, через 2 года после повторной трансплантации, Люба в стабильном состоянии. Однако остаются проблемы: РТПХ, сниженный иммунитет, инфекции, почечная недостаточность, тромбоз и многое другое. Люба получает соответствующую терапию.

14.05.2015 У Любы все неплохо. Девушка готовится к экзаменам, живет дома, приходит в ФНКЦ для получения терапии. Чувствует себя хорошо.

11.04.2015 Состояние Любы улучшилось и ее выписали в дневной стационар. Девушка будет жить дома и приходить на процедуры и обследования в ФНКЦ.

30.03.2015 Люба перенесла септический шок. Девушка жалуется на умеренную слабость, нехватку воздуха ночью. Справиться с инфекциями пока не удается, но состояние стабильное. Люба получает всю необходимую терапию.

09.02.2015 Состояние Любы остается без изменений, тяжелое, но жалоб и ухудшений нет. Пока сохраняются признаки РТПХ.

29.12.2014 Ухудшений нет, Люба жалуется только на небольшую отечность в нижней части ног. Признаки РТПХ остаются все те же.

04.12.2014 Самочувствие неважное из-за кожной РТПХ и сохраняющейся почечной недостаточности. Терапия принимается в прежнем объеме.

05.11.2014 Люба продолжает наблюдаться в клинике. Функция трансплантата хорошая, Любе постепенно снижают дозы гормонов и пока обострений со стороны РТПХ нет, из проблем все еще остается почечная недостаточность и риск инфекционных осложнений, в связи с чем девушке обязательно нужно приходить в отделение раз в неделю для контроля и коррекции терапии. Люба также продолжает принимать противовирусную, антибактериальную терапии.

Недавно девушка ездила на запись своего любимого шоу «Вечерний Ургант» и смогла пообщаться с ведущими. Настроение резко улучшилось — Люба просто сияла.

01.10.2014 Люба приезжала в больницу из-за того, что у нее поднялась температура. Ей назначили противогрибковую терапию и ввели «Октагам».

15.09.2014 Состояние Любы по основному заболеванию остается тяжёлым, но без отрицательной динамики. Проблемы остались все те же — это побочные эффекты проведения терапии.

Люба думает поступать в вуз, и для этого девушка решила начать подготовку в ЕГЭ.

07.08.2014 Прошел год после трансплантации. Девушка продолжает бороться с побочными эффектами терапии, сохраняются очаги инфекции в легких. Но ухудшений нет, и трансплантат функционирует достаточно хорошо.

17.07.2014 Врачи перевели Любу в дневной стационар. По основному заболеванию состояние у девушки достаточно стабильное — на фоне проводимого лечения у Любы появилась положительная динамика.

14.06.2014 Сегодня о Любе вышел сюжет журналистов телеканала НТВ. Благодаря помощи телезрителей канала для Любы была собрана сумма 3 736 336 рублей 65 копеек. Спасибо, мы закрываем сбор средств!

11.06.2014 Люба — творческая личность, с детства она занималась рисованием, а в последний год очень увлеклась фотографией. Несмотря на болезнь и непростое лечение, Люба не теряет оптимизма и остается радостной, общительной и любознательной девушкой. Люба болеет уже очень давно — с лета 2010 года, тогда ей впервые поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Болезнь то отступает, то снова возвращается. Люба перенесла множество курсов химиотерапии, лучевую терапию, две пересадки костного мозга... Когда были силы, Люба упорно продолжала учиться. Она наконец закончила больничную школу и с нетерпением ждёт вручения аттестата, которое состоится 12 июня на празднике в честь выпускников Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ), где лечится девушка.

Совсем недавно Любе исполнилось 18 лет, а это значит, что лечение в Центре для нее становится платным — месяц стоит 700 000 рублей, но Любе требуется ещё несколько месяцев терапии. В общей сложности лечение для девушки обойдётся в 3 000 000 рублей. Естественно, таких денег в семье девушки нет. Прерывать лечение ни в коем случае нельзя. Поэтому в рамках проекта «Лечение пациентов ФНКЦ в возрасте от 18 до 25 лет» мы объявляем сбор средств для Любы.