23.04.2018 Вчера, через два дня после своего двадцать четвертого дня рождения, Оксана Тимохина умерла в реанимационном отделении НМИЦ гематологии (Гематологического научного центра).

У Оксаны были серьезные осложнения после трансплантации. Иногда удавалось добиться улучшений, но за ними следовали очередные ухудшения. Последние месяцы были совсем тяжелыми: двусторонняя пневмония, РТПХ легких. Несколько раз Оксану спасали в реанимации, но в последний раз врачи ничего не могли сделать.

Светлая память девушке, которая так долго и мужественно боролась.

25.10.2017 Состояние стабильное, инфекций и РТПХ сейчас нет. Нужен длительный прием «Вифенда».

15.01.2015 Сейчас Оксана дома, чувствует себя хорошо, готовится к поездке в Санкт-Петербург для проведения очередного сеанса экстракорпорального фотофереза. Немного волнуется, но, по словам мамы, настроена, как всегда, по-боевому!

09.12.2014 В октябре у Оксаны развилась анемия из-за парвовируса В19. Терапия иммуноглобулином привела к улучшению. По поводу РТПХ начаты сеансы экстракорпорального фотофереза. К сожалению, сейчас у девушки ухудшение из-за легочной вирусной инфекции. Планируется продолжение терапии.

16.10.2014 У Оксаны наблюдаются рецидивирующие инфекционные осложнения на фоне продолжающегося приёма препаратов и анемия, связанная с хроническим воспалением, а также инфекцией. Оксане проводят необходимую терапию.

06.10.2014 Оксана чувствует себя неплохо, но появилось осложнение: в костном мозге обнаружен парвовирус В19, из-за этого снижается гемоглобин. Необходимо регулярные введения иммуноглобулина.

09.07.2014 Мы закрываем сбор средств для Оксаны, вся необходмая сумма собрана! Сегодня про Оксану вышел сюжет в новостях на 5 канале и к 21.00 телезрители перечислили на лечение девушки 2 024 488 рублей. Излишки средств пойдут на другие лекарства для Оксаны.

Оксана получает необходимые лекарства, раз в месяц приезжает для сдачи анализов. И врачи отмечают хоть и медленное, но все-таки улучшение.

08.07.2014 Оксана лечится от острого лимфобластного лейкоза с лета 2012 года. В Гематологическом научном центре РАМН Оксана прошла через множество курсов химиотерапии, а в апреле 2013 года — через пересадку костного мозга от неродственного донора. Сейчас у Оксаны идет этап посттрансплантационной терапии. Она живет дома и приезжает в Москву только на введение препаратов каждую неделю.

Так как у Оксаны очень сильно снижен иммунитет, после пересадки костного мозга девушку одолевают серьезные инфекционные осложнения. Справиться с ними самостоятельно орагнизм не сможет, ему необходима помощь. «Ноксафил» — препарат, который помогает девушке побороть инфекцию и предотвратить появление новых её очагов. Препарат этот, увы, столь же эффективный, сколь дорогостоящий. 24 упаковки для Оксаны будут стоить 1 061 317 рублей.

В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Оксаны.