05.11.2015 Все хорошо, осталось только долечить грибковую инфекцию в легких. В Ванином городе уже выпал снег, и они с мамой лепят снеговиков.

11.11.2014 Ваня приехал на обследование и продолжение терапии. У мальчика все хорошо, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет, но пока еще есть осложнения основного заболевания.

02.10.2014 Трансплантат работает хорошо, завтра Ваню планируют выписать домой, где он будет амбулаторно получать противогрибковую терапию.

02.09.2014 Сейчас у Вани 39-й день после трансплантации костного мозга от неродственного донора. Есть проблемы: острая реакция «трансплантат против хозяина» с поражением кишечника и кожи, грибковая инфекция - аспергиллез легких. Малыш получает всю необходимую терапию.

15.07.2014 Мы закрываем сбор средств для Вани, вчера зрители НТВ с помощью SMS на короткий номер перечислили на лечение Вани 2 079 956 рублей. Огромное спасибо! Это в два раза больше, чем нужно мальчику, остаток собранных денег будет направлен на оплату поиска и активации доноров костного мозга для других подопечных фонда.

14.07.2014 Сегодня о Ване вышел сюжет журналистов телеканала НТВ.

13.07.2014 Ваня болеет первичным иммунодефицитом практически с рождения — с одного месяца ребёнок постоянно путешествовал по больницам с различными недомоганиями. Точный диагноз был поставлен мальчику в семь месяцев. В сентябре 2013 года, из-за сложного варианта пневмонии, Ваня был госпитализирован в больницу по месту жительства, а затем переведён в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва.

Врачи в клинике сразу сказали — при такой разновидности врожденного иммунодефицита, как у Вани, мальчику жизненно необходима трансплантация костного мозга. У Вани резко нарушена выработка различных видов лимфоцитов — основных клеток, отвечающих за иммунитет. Единственный шанс выздороветь — пройти через трансплантацию донорского костного мозга, когда вся кроветворная система организма заменяется на донорскую. Причем, трансплантацию необходимо провести как можно раньше.

Никто из родственников не подошёл Ване как донор. Донора нашли в международном регистре доноров костного мозга Германии. И хотя донор отдает свой костный мозг бесплатно, но поиск в международных регистрах доноров костного мозга, лабораторная работа, во время которой сравниваются показатели крови реципиента и потенциальных доноров — долгая и кропотливая исследовательская работа. Процедура активации костного мозга, то есть забора клеток, тоже очень дорого стоит. Нужно оплатить проезда донора к больнице, его отпуск и пребывание в стационаре; гонорар врачей, которые будут забирать клетки костного мозга; оплатить страхование здоровья и жизни донора. В общей сложности цена поиска и активации донора костного мозга для Вани составляет 1 000 000 рублей.

Поэтому в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Вани Шилова.