09.06.2015 Сегодня Настя с мамой приехали на проверку после полугодового промежутка. У Насти отросли волосы, девочка настоящая красавица. Дома Настя успела сдать экзамены и перейти во второй класс.

29.01.2015 Настя приезжала на 3 дня на обследование. Состояние девочки стабильное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Выписали под наблюдение врачей по месту жительства. Дата следующей госпитализации пока не определена.

30.12.2014 Пока еще сохраняются сниженный иммунитет и риск рецидива. Но донорский костный мозг функционирует хорошо, признаков РТПХ нет. Настя выписывается для наблюдения по месту жительства, вернется в ФНКЦ в конце января.

10.12.2014 Насте подтвердили ремиссию. Но, учитывая высокий риск рецидива, девочке показано продолжение посттрасплантационной иммунотерапии. Признаков РТПХ нет. Состояние стабильное, аппетит хороший. Девочка активна, играет, рисует.

12.11.2014 Настя начала получать противорецидивную терапию, сегодня второй день. Кроме того, она получает противовирусную, антибактериальную и сопроводительную терапию. Настя начала кашлять, это беспокоит и маму, и девочку, но в целом настроение у нее хорошее, она очень дружит со своим волонтером, ждет его и долго играет. Любит рисовать.

06.10.2014 У Насти вирусная инфекция, насморк, потеря веса. Однако трансплантат функционирует нормально, признаков РТПХ нет, и врачи надеются справиться с проблемами.

05.09.2014 У Насти 36 день от пересадки костного мозга. Состояние девочки стабильное, без жалоб. Признаков реакции «трансплантат против хозяина» на коже нет. Есть небольшой насморк, также обнаружен вирус. На тридцатый день был зафиксирован донорский химеризм.

06.08.2014 Неделю назад Насте проведена трансплантация. Пока состояние тяжелое, но это обычный побочный эффект подготовки к трансплантации. В целом же все идет по плану.

23.07.2014 Мы приносим свои извинения за технические неполадки, из-за которых нам не удалось вчера увидеть и посчитать всё количество SMS-пожертвований от зрителей 5 канала. На данный момент сумма, собранная за вчерашний день, составляет 5 343 896 рублей 57 копеек. Как уже сообщалось, излишки средств пойдут на оплату лечения других детей с такой же потребностью. Большое спасибо!

22.07.2014 Сегодня о Насте вышел сюжет журналистов 5 канала. К 21.00 телезрители перечислили на лечение девочки 1 696 062 рубля 43 копейки. Излишки средств пойдут на оплату лечения других детей с такой же потребностью.

20.07.2014 Врачи пришли к выводу, что для победы над неходжкинской лимфомой Насте необходима трансплантация костного мозга. Поскольку родственного донора у Насти нет, был начат поиск неродственного донора в международном регистре. Он увенчался успехом — для Насти был найден полностью совместимый донор! Трансплантация запланирована на 28 июля. Донор делится своими спасительными клетками совершенно бесплатно, но его поиск и активация стоят очень дорого — 1 000 050 рублей. Таких денег у Настиных родителей нет, поэтому в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Насти Алтынник.

16.06.2014 Насте начали пятый блок химиотерапии. Девочка чувствует себя хорошо.

14.04.2014 После третьего блока химиотерапии у Насти наступила ремиссия. Мы очень рады за девочку! Лечение продолжается.

18.02.2014 Недавно Настя стала пациенткой Центра детской гематологии им. Димы Рогачёва. Заболела же девочка в январе — все началась с простуды, которая никак не проходила, затем увеличились лимфоузлы... Родители обратились к врачам, и после обследования у Насти была выявлена неходжкинская лимфома. Настю направили на лечение в Москву. Девочке уже начали проводить химиотерапию.