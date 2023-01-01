22.01.2016 У Риты все неплохо. Она будет наблюдаться у участкового врача, а в ФНКЦ будет приезжать только в случае каких-либо проблем.

09.02.2015 Состояние Маргариты остается стабильным. Есть небольшие вирусные проблемы, но на фоне проводимой терапии есть улучшение. Также были проблемы с РТПХ, но они разрешились.

12.01.2015 Сегодня у Риты 40-е сутки после повторной трансплантации. Есть цитомегаловирус, проблемы с почками. Зато видимых очагов инфекции нет, трансплантат функционирует, переливания не нужны.

09.12.2014 3 декабря Рите была проведена трансплантация от неродственного совместимого донора. Девочка сейчас находится в аплазии кроветворения. Признаков РТПХ нет, в переливаниях не нуждается.

11.11.2014 Рита чувствет себя неплохо, аппетит и сон хорошие. Все лечение получает в полном объеме.

08.10.2014 Маргариту перевели обратно в отделение иммунологии на 49-й день после трансплантации. К сожалению, зафиксировано отторжение донорского костного мозга, может понадобиться повторная трансплантация.

02.09.2014 В августе Рите провели трансплантацию от совместимого неродственного донора, сегодня уже 13-й день после этой процедуры. Состояние пока тяжелое, но это обычная ситуация в ранний период после трансплантации. Девочка получает переливания крови и всю необходимую терапию.

10.08.2014 Благодаря пожертвованиям на короткий номер 6162 от телезрителей НТВ, удалось собрать 3 959 625,13 рублей в помощь Рите. На эти деньги мы сможем оплатить поиск и активацию донора костного мозга не только Рите, но и еще троим нашим подпоечным. Спасибо!

09.08.2014 Сегодня о Рите вышел сюжет журналистов телеканала НТВ.

07.08.2014 У Риты первичный иммунодефицит. Девочка проходит лечение в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ). Врачи клиники сходятся во мнении, что помочь Рите может только пересадка костного мозга. Донор для Риты уже найден. Трансплантация назначена на 19 августа. А это значит, что нужно собрать 1 000 000 рублей для оплаты поиска и активации донора. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Риты Орловой.

15.07.2014 Рита стала пациенткой отделения иммунологии Центра детской гематологии (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). При этом болеет малышка с самого рождения, и чем старше становится, тем ей хуже. В истории болезни, которая, пожалуй, длинней, чем сама Рита масса печальных событий: пневмония, анемия, поражение кишечника и органов дыхания... Все это — проявления врожденного иммунодефицита. К сожалению, лекарствами вылечить Риту нельзя. Девочку может спасти только трансплантация костного мозга. Врачи инициировали поиск неродственного донора в международном регистре.