15.08.2020 У Любы было два рецидива лейкоза. После второго рецидива она прошла очень интенсивное лечение в Центре детской гематологии, включая клеточную терапию и трансплантацию костного мозга. Потом были очень серьезные осложнения. Но, к счастью, сейчас все хорошо, Люба выписана.

08.12.2014 Девочка получила весь курс «Эрвиназы», перенесла его хорошо. В ремиссии, чувствует себя тоже хорошо, раз в месяц приезжает в больницу на проверку.

23.10.2014 С июля у девочки идёт лечение «Эрвиназой», больше половины нужных введений препарата она уже получила. Люба в ремиссии, закончен этап консолидации, сейчас идут поддерживающая терапия и «Эрвиназа». Самочувствие хорошее, всё идет по плану.

11.08.2014 Благодаря пожертвованиям на короткий номер 6162 от телезрителей 5 канала, удалось к 21 часу 11 августа собрать сумму 3 533 976,19 рублей в помощь Любе. Огромное спасибо!

11.08.2014 Сегодня о Любе вышел сюжет журналистов 5 канала.

10.08.2014 У Любы острый лимфобластный лейкоз, и с февраля 2014 года она лечится в самарской больнице. Люба проходила стандартную терапию препаратом «Аспарагиназа», но во время очередного введения лекарства у девочки возникла острая аллергическая реакция. Необходимо срочно заменить «Аспарагиназу» другим препаратом — «Эрвиназой», который не зарегистрирован в России и не оплачивается государственным бюджетом. На курс лечения Любе необходимы 17 флаконов «Эрвиназы» общей стоимостью 3 000 000 рублей. Естественно, у семьи девочки таких денег нет. Поэтому в рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Любы Соколовой.

Люба до болезни занималась фортепиано в музыкальной школе. Во время болезни, не вставая с кровати, научилась плести фенечки, вышивать крестиком. Больше всего на свете Люба любит лошадей: она их рисует, вышивает, играет игрушечными лошадками и мечтает стать ветеринаром, чтобы лечить лошадей настоящих. Но пока что в лечении нуждается сама Люба.