30.12.2014 К сожалению, все методы лечения исчерпаны. Мальчика отправили на паллиативную поддержку по месту жительства.

12.12.2014 Саша все еще находится в дневном стационаре: есть повышенная температура без видимых очагов инфекции. Саша слаб, много спит. Вероятно, такое состояние ребенка связано с осложнениями после лучевой терапии. Получает терапию для лечения и профилактики инфекций.

10.11.2014 По предварительным данным, пункция костного мозга не показала изменений, Саша продолжает получать плановую терапию. Признаков РТПХ нет.

07.10.2014 Саше 1 октября провели пересадку от мамы. К сожалению, найденный неродственный донор заболел, и нужно было либо переносить трансплантацию на неопределнный срок, либо использовать в качестве донора маму Саши. Врачи решили, что все-таки необходимо сейчас провести трансплантацию. Пока мальчик чувствует себя неважно: есть очаги инфекции и боли. Кроме того, Саше необходимы переливания тромбоцитов.

03.09.2014 Мы закрываем сбор средств для Саши, за вчерашний день пришли SMS-пожертвования на 6 739 798,47 рублей! Кроме того, 500 000 рублей вчера в кассу фонда передал анонимный благотворитель из Санкт-Петербурга. Спасибо всем телезрителям канала за постоянную помощь нашим детям! На собранные деньги фонд сможет оплатить поиск и активацию неродственных доноров костного мозга ещё 6 детям, ожидающим трансплантации в сентябре.

Пока же Саша получает терапию по противорецидивному протоколу, переносит ее нормально, чувствует себя неплохо.

02.09.2014 Сегодня вышел сюжет про Сашу на 5 канале.

02.09.2014 У Саши рецидив острого лимфобластного лейкоза. Впервые мальчик заболел в августе 2012 года, успешно прошёл лечение и вернулся домой. А в декабре 2013 болезнь вернулась.

С апреля 2014 года Саша лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ) в Москве. В ближайшее время мальчику предстоит пройти через трансплантацию костного мозга от неродственного донора. Донор уже найден, но, чтобы пересадка состоялась, его поиск и активацию необходимо оплатить.

Стоимость этих процедур составляет 1 050 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Саши.