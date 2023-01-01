09.09.2015 Состояние Леры хорошее. Сейчас она продолжает лечение в отделении дневного стационара.

07.08.2015 Лера находится дома, на поддерживающей терапии. Гуляет с мамой, катается на велосипеде, занимается с логопедом. Активно начала готовиться к школе. Приедет в ФНКЦ в сентябре.

11.06.2015 Лера вернулась в больницу для продолжения лечения. Терапию переносит удовлетворительно. Следующая госпитализация намечена на сентябрь.

02.04.2015 У Леры наблюдается положительная динамика в лечении, признаков инфекции нет. Сегодня в удовлетворительном состоянии ее выписали на поддерживающую терапию по месту жительства. Следующая госпитализация намечена на май.

06.02.2015 Лера в ремиссии. Продолжает получать специфическую и сопроводительную терапию. Чувствует себя удовлетворительно.

05.01.2015 Лера продолжает принимать «Эрвиназу». Терапию переносит нормально. Состояние удовлетворительное, жалоб нет.

11.12.2014 Лера сейчас продолжает получать лечение по поводу основного заболевания, впереди очередной этап консолидации, в рамках которой девочке еще необходимо будет получить 12 введений «Эрвиназы». Есть осложнения, но в целом ситуация улучшается. Девочка все еще в ремиссии, и если все будет хорошо, то после консолидации Лера переходит на поддерживающую терапию.

11.11.2014 Состояние удовлетворительное, Лера получает сопроводительную терапию и «Эрвиназу» согласно протоколу.

06.10.2014 Продолжается терапия согласно протоколу, достигнута ремиссия. Сейчас идет так называемая фаза консолидации — химиотерапии для закрепления ремиссии. У Леры обнаружили тромб, поэтому нужно проводить еще и антитромботическую терапию. Состояние стабильное.

16.09.2014 Друзья, вчера зрители 5 канала пожертвовали с помощью SMS 5 092 230 рублей! На собранные средства получится оплатить лекарство «Эрвиназа» не только для Леры, но и для других детей, у которых аллергия на отечественный химиопрепарат «Аспарагиназа». Спасибо!

09.09.2014 Лера заболела в июне этого года — у девочки очень сильно болели ноги, и мама вызвала врачей. Результатом обследования стала срочная госпитализация в городскую больницу г. Орла, а с июля этого года Лера уже лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева (ФНКЦ ДГОИ). У девочки диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

Основной препарат для лечения — «Аспаргиназа», но на него у Леры возникла острейшая аллергическая реакция. Врачи приняли решение о срочной замене этого лекарства на «Эрвиназу» — препарат, который не зарегистрирован в России, а потому не оплачивается государством. На курс лечения Лере необходимы 15 упаковок «Эрвиназы» общей стоимостью 2 757 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств на покупку «Эрвиназы» для Леры Марютиной.