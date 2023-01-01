01.10.2015 Сегодня Володи не стало.

К сожалению, вывести в ремиссию мальчика не удалось, заболевание продолжало прогрессировать. Последнюю неделю он находился в реанимации.

Светлая память.

17.09.2015 К сожалению, в августе у Володи был выявлен рецидив: большое количество бластов в костном мозге и новообразование в средостении. Мальчику провели два курса высокодозной химиотерапии в НИИ ДОГиТ им. Горбачевой, сейчас он восстанавливается. Судя по КТ, очаг в средостении немного уменьшился. Контрольной пункции пока не было.

03.07.2015 Июньская пункция подтвердила ремиссию, но есть высокий риск рецидива, так что профилактическую терапию «Вайдазой» было решено возобновить. Недавно мальчику провели очередной (восьмой по счету) курс, сейчас показатели крови у Володи снижены, проводятся переливания тромбомассы.

01.06.2015 У Володи сохраняется устойчивая ремиссия и полное приживление донорского костного мозга, хотя уровень тромбоцитов по-прежнему снижен. Мальчику назначены гормоны, но на показателях крови эта терапия пока не отразилась.

29.01.2015 У Володи сохраняется ремиссия по лейкозу, мальчик наблюдается в дневном стационаре, чувствует себя неплохо, продолжает поддерживающее лечение «Вайдазой»: на днях закончился шестой курс. По-прежнему снижен уровень тромбоцитов — вероятно, из-за РТПХ. Недавно у Володи была обнаружена бактериальная инфекция, он получал антибиотики. Профилактический прием «Вифенда» продолжается.

15.01.2015 Шестой курс «Вайдазы» ещё не начат. Тромбоциты низкие. Вчера брали пункцию. По результатам исследования будет приниматься решение о дальнейшем лечении.

26.12.2014 Володя прошел пять курсов химиотерапии препаратом «Вайдаза», в январе планируется шестой. Уровень тромбоцитов у мальчика остается низким – по мнению врачей, это является следствием РТПХ. Мальчик ходит на все елки и утренники и ждет в гости дедушку, который обещал приехать на Новый год.

01.12.2014 Ноябрьская пункция показала, что у Володи сохраняется ремиссия, показатель минимальной остаточной болезни снижается. Мальчик продолжает лечение «Вайдазой»: пройдено три курса, 10 декабря планируется четвертый. Вова наблюдается в дневном стационаре, чувствует себя хорошо. Мальчик вовсю готовится к Новому году: по настоянию сына мама уже поставила елку и украсила комнату праздничными гирляндами, недавно они вместе приняли участие в праздничной фотосессии. А писем Деду Морозу Володя написал уже несколько штук – правда, с маминой помощью: некоторые буквы малыш еще не успел освоить.

27.10.2014 Володя готовится к повторной госпитализации в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой для продолжения лечения. Он будет получать «Вайдазу», доливку донорских лимфоцитов и сопроводительную терапию.

01.10.2014 Мы закрываем сбор средств для Володи! Вчера зрители 5 канала собрали 4 812 326 рублей! На собранные средства будут куплены лекарства для Володи и для других детей.

У Володи сохраняется ремиссия по лейкозу. Самочувствие неплохое, но беспокоит нога: Володя не так давно сломал ее, но гипс был наложен неправильно, пришлось накладывать его заново. Мальчик занимается с учителем на дому, настроение бодрое.

30.09.2014 Про Володю вышел сюжет на 5 канале.

30.09.2014 У семилетнего Володи Боровского из Красноярска острый миелобластный лейкоз.

Володя заболел в 2011 году. В краевой детской больнице Красноярска ему провели несколько блоков химиотерапии и вывели в ремиссию. Однако в январе 2013 года произошел рецидив. В сентябре 2013 года мальчику провели трансплантацию костного мозга в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Сейчас ему необходима пострансплантационная терапия, чтобы болезнь снова не вернулась.

Володе требуются препараты — «Вайдаза» и «Дакоген» на общую сумму 558 000 рублей, и таких денег в его семье нет. Володя — подопечный дружественного фонда «АдВита», мы помогаем приобрести лекарства. В рамках проекта «Лекарства» мы открываем сбор средств для Володи.