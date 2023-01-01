05.04.2018 Андрей сейчас дома, наблюдается в больнице Воронежа, у мальчика все хорошо. Андрей в этом году заканчивает 11 класс, находится на надомном обучении. Сейчас готовится к сдаче ЕГЭ. Все неплохо, только мальчик часто простужается, да и общения со сверстниками не хватает.

11.09.2015 Состояние Андрея удовлетворительное. Видимых очагов инфекции и признаков острой РТПХ нет, трансплантат функционирует. Однако сохраняется иммунодефицит и риск инфекционных осложнений. Мальчик выписан под наблюдение врачей по месту жительства. Плановая госпитализация в отделение дневного стационара ФНКЦ намечена на конец сентября.

07.09.2015 Мы закрываем сбор средств для Андрея, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

31.08.2015 В связи с посттрансплантационными осложнениями и сильной подверженностью организма инфекциям, Андрею необходима терапия противогрибковым препаратом «Вифенд». Лекарство это очень эффективное, однако столь же и дорогое. Стоимость того количества препарата, которое необходимо Андрею, составляет 102 281 рублей.

В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы открываем сбор средств для Андрея.

05.08.2015 Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет, однако есть многочисленные осложнения после трансплантации. Андрей продолжает лечение.

01.07.2015 12 дней назад Андрею провели повторную трансплантацию. Пока состояние мальчика тяжелое, его лихорадит. Признаков РТПХ нет. Все необходимые лекарства Андрей получает.

01.06.2015 К сожалению, у Андрея зафиксировано отторжение трансплантата. Запланирована повторная пересадка, от того же донора. Сейчас состояние мальчика тяжелое, он жалуется на слабость и тошноту. Принимает все необходимые лекарства и переливание тромбоцитов.

14.05.2015 Состояние Андрея по-прежнему тяжелое, стабильное. Иногда беспокоят подъемы температуры. Продолжает принимать необходимые лекарства и переливание всех компонентов крови.

14.04.2015 У Андрея идут 26 сутки после трансплантации. Трансплантат функционирует. Признаков РТПХ нет, но есть проблема: потеря веса.

23.03.2015 Пересадка костного мозга проведена 19 марта. Пока состояние Андрея тяжелое, стабильное. У него повышена температура, но видимых очагов инфекции нет. Проводится иммуносупрессивная терапия.

13.03.2015 Мы закрываем сбор средств для Андрея! Благодаря сюжету и зрителям 5 канала за один день было собрано 14 026 121 рубль 96 копеек! Эти деньги пойдут на оплату лечения Андрея, а также других детей с такой же потребностью. Спасибо!

12.03.2015 Сегодня об Андрее вышел сюжет журналистов 5 канала.

12.03.2015 Врачи сходятся во мнении, что шанс жить обычной жизнью Андрюше даст только пересадка донорского костного мозга.

Донор для мальчика уже найден, но поиск и активация донора стоят 1 540 000 рублей.

Поэтому в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Андрея.

29.01.2015 Мальчик выписан в стабильном состоянии под наблюдение врачей по месту жительства. Следующая дата госпитализации 26.02.2015 с целью контрольного обследования и лечения.

26.01.2015 Андрей приехал на госпитализацию в отделение. Состояние по основному заболеванию тяжелое, стабильное, без каких либо изменений. В целом Андрей чувствует себя неплохо, ничего его не беспокоит.

23.10.2014 Мы закрываем сбор средств для Андрея, вся необходимая сумма собрана! Спасибо!

Андрей принимает «Ингарон» и другие препараты, очаги в легких пока сохраняются, но самочувствие неплохое, температура не поднимается. Следующая госпитализация - в конце января 2015 года.

14.10.2014 Андрей болен с рождения, но диагноз иммунодефицит ему поставили только в трёхлетнем возрасте. Состояние ребёнка позволяло ему принимать терапию дома и приезжать в клинику только на корректировку. Однако, в мае этого года Андрею стало хуже.

Мальчика госпитализировали в Центр детской гематологии им.Димы Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ), где начали курс интенсивной терапии. Но в августе состояние ребёнка вновь ухудшилось. В сентябре ситуация повторилась.

На данный момент состояние Андрея удалось стабилизировать, но в легких обнаружены очаги инфекции, побороть которые помогут противогрибковый препарат «Вифенд» и противовирусный «Ингарон». Общая стоимость необходимого количества препаратов составляет 246 000 рублей.

В рамках проекта «Лекарства» мы открываем сбор средств для Андрея.