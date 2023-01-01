15.04.2015 Пети не стало.

Светлая память.

15.01.2015 У Пети сложная ситуация. Запланированную MIBG-терапию ему сначала не удалось провести из-за падения показателей крови. Но пока он восстанавливался, а врачи обдумывали возможность повторного взятия костного мозга для подстраховки перед аутотрансплантацией, возник рецидив, причем сразу в нескольких очагах. Нейробластома — очень коварная опухоль, ход болезни непредсказуем, и такое тоже бывает.

Поэтому первоначальный план лечения пока отменяется. Петя проходит химиотерапию в Санкт-Петербурге, и врачи очень надеются, что удастся вывести его хотя бы в частичную ремиссию. Если это получится, вариант с трансплантацией (Петиных собственных клеток или, может быть, маминых) снова будет обсуждаться.

27.11.2014 Врачи скорректировали тактику лечения Пети. Вариант с MIBG-терапией по-прежнему планируется, но по медицинским показаниям она откладывается, ориентировочно до февраля 2015 года.

17.10.2014 Мы закрываем сбор средств для Пети, вся необходимая сумма собрана, спасибо! Благодаря сюжету 5 канала и его телезрителям на лечение радиоактивным йодом на счет фонда перечислено 4 819 526 рублей! Фонд сможет оплатить аналогичное лечение и другим детям.

16.10.2014 Сегодня про Петю вышел сюжет журналистов 5 канала.

15.10.2014 С мая 2013 года Петя борется с нейробластомой забрюшинного пространства. Ему провели несколько курсов химиотерапии, высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией костного мозга. Достигнута, как говорят врачи, очень хорошая частичная ремиссия. Но, к сожалению, даже самое интенсивное лечение часто малоэффективно при IV стадии заболевания: у большинства пациентов болезнь прогрессирует, несмотря на терапию, или рецидивирует после первоначального улучшения. Поэтому специалисты все время разрабатывают новые подходы к терапии этой крайне злокачественной опухоли.

Для Пети врачи предложили терапию MIBG –– это радиоизотопная терапия, при которой прямо в опухоль вводится радиоактивный йод.

Уже 23 октября Петя должен начать лечение в Москве, в Центре Рентгенорадиологии, однако, для этого необходимо приобрести радиоактивный йод — препарат, пока в России не зарегистрированный.

Чтобы оплатить его для Пети, необходимо собрать 680 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Пети Лузана.