22.06.2015 Вадим дома, в Белгороде, с середины января без лечения, чувствует себя хорошо. Сдал вступительные экзамены в Первый медицинский университет в Санкт-Петербурге на кафедру гематологии, трансфузиологии и трансплантологии. В начале июля планируется позитронно-эмиссионная томография в Петербурге, и будет ещё 1-2 доливки лейкоцитов.

28.03.2015 Вадиму должны были провести позитронно-эмиссионную томографию, но, по его собственным сообщениям, дело отложилось из-за простуды. Настроение и самочувствие хорошие.

17.02.2015 Вадим сейчас дома, в Белгороде. После исследований в середине января его отпустили на 2 месяца на перерыв. Терапия «Адцетрисом» закончена, проведены все 9 курсов. В марте Вадиму надо сделать ПЭТ, после чего врачи будут планировать дальнейшие действия.

15.01.2015 По результатам обследования от 26 ноября оставался кусочек активной опухоли (1,5-2 см) в средостении. Продолжен курс «Адсетриса». Сегодня, 15.01.15, проведена плановая ПЭТ-КТ. Завтра будут известны результаты, от которых будет зависеть последующее лечение.

21.11.2014 Вадим приехал в Петербург на очередное введение «Адцетриса» (пятое по счету после трансплантации костного мозга), назначенное на 21 ноября. Однако курс химиотерапии пришлось отложить из-за проблем с кишечником. Сейчас врачи выясняют природу проблем: кишечная РТПХ или бактериальная инфекция. Вадим получает гормональные препараты и антибиотики, чувствует себя лучше. На 26 ноября запланирована позитронно-эмиссионная томография для оценки состояния по основному заболеванию: от ее результатов будет зависеть тактика дальнейшего лечения. Введение «Адцетриса» будет проведено, как только состояние Вадима окончательно стабилизируется.

08.11.2014 Мы закрываем сбор средств для Вадима. С помощью сюжета на 5 канале телезрители пожертвовали на необходимое лекарство 4 905 650 рублей! Спасибо! На собранные деньги фонд сможет помочь не только Вадиму, но и другим подопечным, которым также нужен «Адцетрис».

07.11.2014 Сегодня о Вадиме вышел сюжет журналистов 5 канала.

06.11.2014 C января 2012 года Вадим лечится от болезни Ходжкина, устойчивой к стандартной терапии. Юноша прошел 8 курсов химиотерапии в Белгороде, затем был направлен в Москву, а сейчас лечится в Санкт-Петербурге. Единственное лекарство, которое Вадиму помогает, — незарегистрированный в России препарат для рецидивирующих лимфом «Адцетрис». В ближайшее время Вадим должен начать новый курс лечения. Для этого ему потребуется 9 флаконов препарата на общую сумму 1 650 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Вадима.