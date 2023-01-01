03.02.2015 Ремиисия сохраняется через 120 дней после пересадки. Все хорошо. Эмина приедет в клинику в апреле.

26.12.2014 Девочка после проведенной терапии с улучшением выписана под наблюдение врачей по месту жительства. Следующая госпитализация в дневной стационар ФНКЦ 02.02.2015.

29.11.2014 Эмина снова поступила в отделение трансплантации с жалобами на повышение температуры, слабость и боли в животе. Девочке назначена антибактериальная терапия. Донорский костный мозг функционирует, но пока недостаточно.

26.11.2014 Мы закрываем сбор средств для Эмины, вся необходимая сумма собрана. Благодаря зрителям 5 канала удалось собрать 4 723 281 рубль. Спасибо! Деньги пойдут на оплату лечения Эмины и других детей, не являющихся гражданами России.

25.11.2014 Сегодня об Эмине вышел сюжет журналистов 5 канала.

24.11.2014 С 2012 года Эмина лечится от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева (ФНКЦ ДГОИ). После первого курса терапии, зимой 2012 года, Эмина вышла в ремиссию и врачи отпустили ее на поддерживающую терапию домой. Однако, через год Эмина с мамой вернулись в Москву с рецидивом заболевания.

Сейчас Эмина проходит посттрансплантационную терапию — совсем недавно она перенесла пересадку костного мозга от мамы. Лечение предстоит еще непростое и длительное, однако, есть большая сложность — Эмина не является гражданкой России и для нее каждый день в клинике полностью платный.

Стоимость ближайшего месяца терапии оценивается в 2 000 000 рублей. В рамках проекта «Помощь гражданам иностранных государств» мы открываем сбор средств для Эмины.