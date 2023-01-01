25.11.2019 У Васи все хорошо, после лучевой терапии ее на время отпустили домой.

05.11.2019 Василиса на амбулаторной квартире, в целом все хорошо. Сегодня сдала анализ на химеризм, уже третий; первые два показали, что все в порядке. Только очень похудела: никак не восстановится аппетит.

10.09.2019 Василиса продолжает восстанавливаться после трансплантации, все планово, переведена обратно в отделение гематологии.

26.08.2019 Трансплантация костного мозга от мамы проведена 2 августа. Василиса пока в аплазии, температурит. Нуждается в антибиотике «Колистин».

25.07.2019 Девочка в отделении ТКМ РДКБ, готовится к гаплотрансплантации, донором будет мама.

17.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Василисы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

18.06.2019 За один день зрители «ТВ Центр» перечислили на лечение Василисы 2 137 788 рублей! Сбор на лечение девочки продолжается.

17.06.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Василису вышел сюжет.

16.06.2019 Все-таки Василисе необходима терапия с иммунопрепаратом «Блинцито». После лечения лекарством будет трансплантация костного мозга. Курс дорогого препарата для Василисы обойдется в 3 700 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для девочки.

04.06.2019 Состояние стабильное, но обычная химиотерапия сейчас не может справиться с имеющимися опухолевыми клетками. Скорее всего, Василисе будет рекомендована терапия с препаратом «Блинцито».

07.05.2019 Василиса на амбулаторной квартире, планово продолжает противорецидивную химиотерапию, морфологическая ремиссия подтверждена, но сохраняется небольшое количество бластных клеток.

08.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Василисы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Василисе ищут неродственного донора. Химиотерапия проходит без особых осложнений.

27.03.2019 К сожалению, в декабре Василиса вернулась в РДКБ с рецидивом. Сейчас девочка уже достигла ремиссии и живет на амбулаторной квартире. Лечение идет по плану, но Васе совершенно точно понадобится трансплантация костного мозга. На данный момент девочке и еще другим пациентам необходимы лекарства «Метотрексат» и «Цитозар» общей стоимостью 224 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Василисы и других детей.

29.09.2015 Василиса приезжает на проверки. Все хорошо.

13.07.2015 У Василисы все хорошо, ее выписывают домой на поддерживающую терапию. Девочка продолжает получать «Метотрексат». В середине августа она приедет в больницу на контрольное обследование и корректировку терапии.

06.07.2015 Мы закрываем сбор средств для Василисы, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

02.07.2015 Василиса продолжает лечиться в Российской детской клинической больнице. Один из основных препаратов терапии, цитостатик «Метотрексат», сейчас отсутствует в больнице. Стоимость курса лечения составляет 82 000 рублей.

В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств на лекарства для Василисы.

19.06.2015 Василиса находится на амбулаторном лечении, в ремиссии. Все хорошо.

19.05.2015 Василиса заканчивает очередной этап химиотерапии. Девочка чувствует себя неплохо, не переливается, инфекционных проблем нет.

17.04.2015 Василиса получает плановую терапию в амбулаторном режиме, ​инфекционных проблем нет, изредка нужны переливания компонентов крови.

07.03.2015 У Василисы сохраняется ремиссия, она продолжает получать терапию в амбулаторном режиме. Инфекционных проблем у нее нет.

16.01.2015 У Василисы достигнута первая клинико-гематологическая ремиссия, инфекционные проблемы решены. Сейчас девочка начала новый этап терапии, переносит ее хорошо.

09.12.2014 Василиса получает лечение в амбулаторном режиме, чувствует себя хорошо, переливаний нужно мало. Инфекционные проблемы начали разрешаться.

02.12.2014 Мы закрываем сбор средств для Василисы! Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

29.11.2014 Василиса начала лечение, переносит его хорошо, врачи планируют перевести ее на амбуланс. В качестве одного из основных химиопрепаратов ей назначен «Онкаспар», а для борьбы с осложнениями грибкового характера — «Микамин». К сожалению, в больнице этих препаратов сейчас нет, а стоимость курса лечения составляет 301 700 рублей.

В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Василисы.

14.11.2014 Болезнь выявили у Василисы довольно случайно. В ходе обычной диспансеризации она сдала кровь, терапевт посмотрел на анализы и сказал, что быть такого не может. Кровь пересдали, прошли обследование в одной больнице, затем в другой. В итоге с диагнозом острый лимфобластный лейкоз девочку отправили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.