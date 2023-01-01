05.11.2015 Все хорошо. Мама рассказывает, что они с Эдиком много гуляют, дома он рисует и играет с развивающими игрушками. Вчера у Эдика был день рождения, и ему подарили планшет!

21.07.2015 6 июля у Эдика было последнее введение «Эрвиназы», и он ко всеобщей радости выписан из стационара домой в состоянии ремиссии. Теперь у мальчика начался этап поддерживающей терапии, который продлится примерно год, в течение которого он будет раз в неделю появляться в больнице для сдачи анализов и корректировки дозы лекарств. Настроение у мальчика отличное, врачи говорят — всё прекрасно!

21.05.2015 У Эдика все хорошо, он в ремиссии. Сейчас мальчик находится в стационаре, проходит поддерживающую терапию с «Эрвиназой». К концу июня это лечение планируется завершить.

15.04.2015 У Эдика всё в порядке - сохраняется ремиссия, лечение идет по плану. Сейчас заканчивается третий курс консолидации, 17 апреля начинается поддерживающая терапия.

18.02.2015 Мальчик продолжает лечение с «Эрвиназой». Сейчас находится дома на перерыве, 20 февраля госпитализируется на третий курс консолидации. Затем предстоит поддерживающая терапия.

15.01.2015 Эдик находится в стационаре, лечится, состояние и самочувствие нормальные, без осложнений. На сегодня ему сделаны 10 введений «Эрвиназы». Лечение продлится ещё примерно 3 месяца.

03.12.2014 Мы закрываем сбор средств для Эдика, вся необходимая сумма собрана, спасибо! Благодаря сюжету телеканала НТВ и его телезрителям на лечение препаратом «Эрвиназа» на счет фонда перечислено 3 336 735 рублей 91 копейка!

02.12.2014 Сегодня про Эдика вышел сюжет на телеканале НТВ.

01.12.2014 У Эдика острый лимфобластный лейкоз, с августа этого года он лечится в Ростовской областной детской клинической больнице. Сейчас мальчик проходит очередной курс химиотерапии, однако один из основных препаратов лечения — «Аспарагиназа» — вызвал у него острую аллергическую реакцию, поэтому врачи приняли решение о замене этого лекарства на зарубежный аналог — «Эрвиназу».

На курс лечения Эдику необходимо 70 флаконов лекарства на общую сумму 3 000 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Эдика.