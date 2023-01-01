29.09.2015 Жамилю выписали домой для продолжения терапии по месту жительства. Состояние девочки стабильное, функция трансплантата нормальная. Однако у нее наблюдается острая РТПХ, поэтому необходимо продолжать терапию.

01.09.2015 Спустя 4 месяца после трансплантации у Жамили отмечается анемический синдром на фоне дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты, поэтому ей назначена витамитотерапия. Девочка также продолжает получать остальные лекарства. Признаков РТПХ нет.

04.08.2015 Состояние Жамили стабильное, признаков РТПХ нет, отмечается легкая степень гипофункции трансплантата. Девочку выписывают домой на продолжения лечения. В больницу Жамиля приедет примерно через месяц.

01.07.2015 Жамиля чувствует себя хорошо, трансплантат функционирует, девочка набирает вес. У нее РТПХ с поражением кожи и кишечника, но врачи отмечают положительную динамику на фоне терапии.

29.05.2015 У Жамили пошли 21 сутки после гаплотрансплантации от мамы. Проявлений РТПХ нет, температура нормальная, инфекционных проблем нет. Продолжается плановая терапия.

06.05.2015 Через 2 дня будет гаплотрансплантация от мамы. Пока все нормально.

15.04.2015 Жамиля проходит лучевую терапию на область остаточной опухоли. Состояние девочки стабильное, настроение хорошее. Мама обследуется в качестве донора для проведения гапло-ТГСК.

04.02.2015 По результатам позитронно-эмиссионной томографии выяснилось, что у Жамили не наступила полная ремиссия. В связи с этим врачами принято решение о еще трех введениях «Адцетриса». Если девочка войдет в ремиссию, ей будет проведена трансплантация костного мозга. Девочка чувствует себя хорошо, живет с мамой в пансионате ФНКЦ, часто общается с волонтерами.

16.12.2014 Жамиля продолжает лечение. Остаточная опухоль пока еще есть. Девочка чувствует себя неплохо, активна, играет, общается, вот только аппетит немного снижен.

12.12.2014 Мы закрываем сбор средств для Жамили! Вчера зрители 5 канала пожертвовали 4 858 112 рублей с помощью SMS на короткий номер фонда 6162. Спасибо! На эти деньги будет куплено лекарство для Жамили, а также для других подопечных фонда.

11.12.2014 Сегодня про Жамилю вышел сюжет на 5 канале.

10.12.2014 Жамиля заболела в мае 2014 года, сначала ее лечили от гастрита, но состояние только ухудшалось. Обследование в больнице Пятигорска показало множественные увеличенные лимфоузлы, и девочку с диагнозом «лимфома Ходжкина» отправили в Москву в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва.

К сожалению, болезнь протекает рефрактерно, то есть не отвечает на стандартную химиотерапию. Жамиле необходим незарегистрированное в России лекарство «Адцетрис», которое создано специально для лечения рефрактерных лимфом. На курс лечения девочке потребуется 6 флаконов препарата на общую сумму 1 479 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Жамили.