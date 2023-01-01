01.03.2015 Несмотря на интенсивные реанимационные мероприятия, Саше постепенно становилось хуже: развились полиорганная недостаточность, вирусная пневмония, сепсис. 1 марта мальчика не стало. Светлая память.

12.02.2015 В конце января проведена трансплантация. К сожалению, Саша попал в реанимацию с осложнениями. У него сепсис, полиорганная недостаточность. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние очень тяжелое, но стабильное. Получает всю необходимую терапию и переливания тромбоцитов.

13.01.2015 К сожалению, пересадка у Саши откладывается из-за отказа донора. Сейчас врачи пытаются выяснить, возможно ли активировать альтернативного донора, который, к счастью, у мальчика есть. Через две-три недели будет решено, возможна сейчас трансплантация или нет.

В ноябре Сашу проперировали по поводу инфекционного эндокардита (реконструкция трикуспидального клапана), мальчик заставил врачей поволноваться, но в конце концов восстановился, и это дало возможность продолжить терапию.

20.12.2014 Мы закрываем сбор средств для Саши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

19.12.2014 Сегодня о Саше вышел сюжет на канале НТВ.

16.12.2014 Саша продолжает лечение в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. На середину января запланирована трансплантация костного мозга от неродственного донора. Донор найден, его поиск и активация стоят 1 800 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Саши.

23.11.2014 Саша с рождения болен первичным иммунодефицитом, и почти с рождения Саша буквально живет в больницах: Одинцовской, Калужской, потом побывал в московских детских больницах — Тушинской, Сперанского, Морозовской. В январе 2014 года Саша поступил в отделение иммунологии Центра детской гематологии им. Димы Рогачёва. Наряду с иммунодефицитом у Саши множество сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, так что состояние мальчика сложное и лечение идет не просто. В настоящее время решается вопрос о проведении трансплантации костного мозга, так как другого способа вылечить Сашу нет. В связи с отсутствием совместимых доноров среди родных начат поиск неродственного донора в международном регистре.