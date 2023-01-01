25.02.2018 Позавчера умер Миша Сурков.

Миша перенес две трансплантации костного мозга. После второй пересадки некоторое время все было неплохо. Казалось бы, стоит справиться с осложнениями, и мальчика можно будет считать здоровым. Но когда Миша приехал для прохождения курса реабилитации в декабре 2017 года, у него внезапно был обнаружен очередной рецидив. Уже ничего нельзя было сделать. Мальчик был переведен на паллиативную поддержку, и через два месяца его не стало.

Светлая память. Сил родителям.

01.05.2017 Миша выписан. Состояние относительно стабильное. Новых элементов сыпи из-за РТПХ нет, есть остаточная пигментация, получает местно лечение. Мише рекомендованы реабилитация в центре «Русское поле» и наблюдение врача по месту жительства.

01.04.2017 Прошел год после трансплантации. Хроническая РТПХ сохраняется, но новых проявлений нет.

06.03.2017 Со стороны хронической РТПХ наблюдается стабилизация процесса. Однако из-за терапии иммунитет снижен, поэтому имеются инфекционные проблемы.

13.02.2017 Признаки РТПХ на коже и слизистых сохраняются, но состояние стабильное. На сегодня запланирован очередной сеанс фотофереза.

10.01.2017 Признаки хронической РТПХ сохраняются, но ухудшений нет. Миша продолжает принимать различные лекарства, в том числе «Джакави» для борьбы с РТПХ.

22.12.2016 По РТПХ ухудшений нет, на коже остались только следы в виде пигментации, но пока еще есть поражение слизистых оболочек и ногтей. Принимает разнообразную терапию.

09.12.2016 По-прежнему есть признаки хронической кожной РТПХ и лихорадки, по поводу которой необходимы антибиотики.

09.11.2016 Появились инфекционные проблемы, повысилась температура, необходимы антибиотики. Так как есть очаг инфекции в месте входа катетера, запланирована его замена, сеансы фотофереза пока проводить нельзя. Со стороны РТПХ особых изменений нет.

10.10.2016 Ремиссия, показатели химеризма улучшаются, костный мозг функционирует, РТПХ с медленным улучшением, но терапия и сеансы фотофереза пока еще нужны. Мише разрешили на неделю выписаться, но затем лечение будет продолжено.

05.09.2016 Прошло около полугода после пересадки. Но прекращать лечение пока рано: остаются проблемы с почками и вновь активировалась кожная форма РТПХ, которая ухудшает самочувствие мальчика: Миша жалуется на зуд.

22.08.2016 Миша сейчас находится в пансионате. У мальчика стабилизировалось состояние, практически ушли признаки РТПХ, трансплантат функционирует, однако остались проблемы с почечной токсичностью. Мальчик продолжает раз в две недели получать фотоферез. Возможно, если все будет хорошо, Мишу в скором времени выпишут на недельку домой.

19.07.2016 У Миши все еще наблюдается небольшая РТПХ. Мальчик продолжает получать необходимые лекарства. Раз в неделю Мише делают переливания эритроцитов.

17.06.2016 Прошло два месяца после повторной трансплантации. Миша в ремиссии, состояние стабильное, но пока еще нужно наблюдение и прием многочисленных лекарств в режиме дневного стационара: остаются лихорадка и проявления РТПХ.

25.05.2016 Мише лучше. Мальчик в ремиссии. По поводу кожной реакции «трансплантат против хозяина» он получает процедуры фотофереза, и сыпь уменьшилась.

16.05.2016 Состояние относительно стабильное, все еще наблюдаются кожные проявления реакции «трансплантат против хозяина». Сегодня Миша перенес очередной сеанс фотофереза. Трансплантат функционирует.

11.05.2016 У Миши 48-е сутки после повторной трансплантации. Врачи отмечают положительную динамику, но есть кожные проявления [реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Миша проходит фотоферез, получает всю необходимую терапию.

04.04.2016 Мы закрываем сбор средств для Миши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

16.03.2016 Сейчас Миша в ремиссии, но ему нужна повторная трансплантация костного мозга. Для подготовки к ней необходим противоопухолевый препарат «Тепадина» стоимостью 302 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.

20.01.2015 Сегодня о Мише вышел сюжет на 5 канале.

14.01.2015 У Миши острый лимфобластный лейкоз, с августа 2014 года он лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Врачи считают, что мальчику необходима трансплантация костного мозга. Миша - единственный ребенок в семье, поэтому необходимо было искать неродственного донора. В международном регистре удалось найти совместимого донора, пересадка назначена на 4 февраля, но сначала надо заплатить 1 650 000 рублей за поиск и активацию донора.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Миши.