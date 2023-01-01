30.03.2016 По основной болезни все хорошо. 21 марта Давид прошел операцию по исправлению косоглазия. Выписывается с улучшением.

18.05.2015 Давид чувствует себя хорошо. Признаков РТПХ нет, но мальчик пока продолжает получать иммуносупрессивную терапию. Сейчас ребенок уехал домой, приедет в ФНКЦ в начале июня.

13.04.2015 Пошли 60-е сутки после трансплантации. Состояние Давида стабильное. Трансплантат функционирует, но есть кишечная РТПХ. Мальчик продолжает получать необходимую терапию.

12.03.2015 У Давида идут 36-е сутки после трансплантации. Сейчас есть подозрение на кишечную РТПХ. Функция донорского мозга, как и общее состояние, улучшается. Получает всю необходимую терапию.

04.02.2015 Давид закончил подготовительную химиотерапию, так называемое кондиционирование. Впереди трансплантация. Пока все идет по плану.

27.01.2015 Мы закрываем сбор средств для Давида, вчера зрители НТВ перечислили 1 733 868 рублей на лечение мальчика. Спасибо! Излишек денег будет направлен на помощь другим детям, с такой же потребностью.

26.01.2015 У Давида рецидив острого лимфобластного лейкоза. Впервые он заболел в два года и лечился по месту жительства, а осенью 2014 года у мальчика диагностировали уже второй рецидив заболевания. Врачи Центра детской гематологии им. Димы Рогачева (ФНКЦ ДГОИ) активировали поиск неродственного донора для Давида, и он очень ждет трансплантации. Однако, поиск и активация донора должны быть оплачены. Стоимость процедур составляет 1 650 000 рублей. Таких средств в семье Давида нет.

Сегодня о Давиде вышел сюжет журналистов НТВ.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Давида.