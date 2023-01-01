20.07.2015 В течение мая Арсений проходил дополнительные обследования в израильской клинике, а 11 июня ему была проведена пересадка костного мозга от неродственного донора. Сейчас мальчик чувствует себя неплохо, 7 июля выписан на дневной стационар, идёт борьба с РТПХ (реакцией «трансплантат против хозяина»). Лечащий врач прогнозирует, что Арсению понадобится еще примерно полгода находиться в Израиле до полной реабилитации.

21.05.2015 Мальчику провели 5 введений «Адцетриса». Достигнута ремиссия. В начале мая он уехал в израильскую клинику на трансплантацию костного мозга).

06.04.2015 У Арсения сохраняется ремиссия, на конец мая у него запланирована неродственная трансплантация костного мозга. Для поддержания ремиссии он продолжает получать «Адцетрис».

10.03.2015 После первого введения «Адцетриса» Арсений вышел в ремиссию. После третьего блока противорецидивной химиотерапии, которая завершена в начале февраля, у мальчика были очень низкие показатели крови, из-за чего второе введение «Адцетриса» было отложено и сделано только 25 февраля. Третье введение планируется на 18 марта. Сейчас мальчик дома, его отпустили на отдых и перерыв в лечении.

15.02.2015 Лечение с использованием «Адцетриса» уже начато, переносится нормально, но его результаты, конечно, пока рано оценивать.

30.01.2015 Мы закрываем сбор средств для Арсения. С помощью сюжета на 5 канале телезрители пожертвовали на необходимое лекарство 8 513 742,27 рублей! Спасибо! На собранные деньги фонд сможет помочь не только Арсению, но и другим подопечным, которым также нужен «Адцетрис».

29.01.2015 У Арсения крупноклеточная неходжкинская лимфома. Мальчик болеет с января 2013 года — все начиналось как обычная простуда, которая не проходила слишком долго. Точный диагноз удалось поставить только спустя несколько месяцев безуспешной терапии.

Арсений прошёл весь курс лечения, однако, в декабре прошлого года у мальчика был зафиксирован ранний рецидив. Чтобы справиться с болезнью, Арсению рекомендовали пройти лечение препаратом «Адцетрис». Это новый американский препарат, разработанный специально для лечения рефрактерных лимфом.

Курс лечения «Адцетрисом» позволит вывести Арсения в ремиссию, но препарат зарубежный и очень дорогой. Мальчику нужно приобрести лекарства на сумму 1 800 000 рублей.

Сегодня про Арсения вышел сюжет журналистов 5 канала.

Мы открываем сбор средств для Арсения в рамках проекта фонда «Незарегистрированные лекарства».