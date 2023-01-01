05.05.2015 После контрольной проверки Сашу направили на интенсивную реабилитацию в реабилитационном центре в Вене. Курс прошел довольно эффективно: был разработан индивидуальный комплекс упражнений для него, поскольку обе ноги имеют очень разные недостатки (в одной недостаточно силы, в другой гибкости), проводилась различная физиотерапия, сеансы остеопатии, занятия в бассейне и на спецтренажерах. После санатория были проведены занятия с индивидуальными тренерами по спецпрограммам: они откорректировали весь комплекс упражнений с учетом индивидуальных физических параметров. После санатория прибавилась сила и возросла сгибаемость ног в коленях, что важно для Саши при ходьбе. Профессор считает, что на данный момент его ноги в хорошем состоянии. Надо дальше постоянно делать упражнения, соблюдать диету, которая позволяет наращивать мышечную массу и укрепляет кости (у Саши в прошлом году был большой недостаток витамина D и очень слабые мышцы).

Все рекомендации Саша получил. Дальше ему надо только делать контрольные проверки по месту жительства и следить за мышцами и костями. В общем, он может и должен вести образ жизни нормального здорового человека. Проведенные операции остановили процесс разрушения, и мы надеемся, что все у него наладится и будет хорошо. Он уже сам обслуживает себя, много гуляет самостоятельно без костылей. В идеале профессор-консультант хотел бы, чтобы Саша уже в этом году ездил на велосипеде, роликах, для этого он должен каждый день сам тренироваться.

05.02.2015 Мы закрываем сбор средств для Саши, благодаря зрителям канала НТВ собран 1 058 666 рублей! Саша едет на операцию в Вену! Спасибо всем, кто принял участие в судьбе молодого человека.

04.02.2015 Сегодня на телеканале НТВ о Саше вышел сюжет.

02.02.2015 Саша заболел острым миелобластным лейкозом в 2009 году. Он лечился в Российской детской клинической больнице (РДКБ). Прошел через трансплантацию костного мозга, поборол все осложнения и вернулся домой. Однако в 2012 году юноша в буквальном смысле на ровном месте сломал ногу. Рентгенография показала, что у Саши некроз коленных суставов. Чтобы ходить, Саше было необходимо протезирование — за операцию согласились взяться врачи в Вене.

На данный момент Саша прошел уже несколько операций и обследований в больнице. Теперь ему необходимо пройти заключительный этап лечения. Врачи обещают, что Саша сможет не просто ходить, но даже будет заниматься спортом. Но для этого последний этап терапии нужно оплатить. Его стоимость составляет 1 000 000 рублей.

Мы объявляем сбор средств для Саши в рамках проекта «Зарубежное лечение».