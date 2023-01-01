26.10.2015 Гузели не стало. Светлая память прекрасной девочке.

18.10.2015 Состояние Гузели ухудшилось, девочка переведена в отделение реанимации.

23.09.2015 Состояние Гузели на данный момент тяжелое, сильно упали тромбоциты, гемоглобин. Она продолжает принимать «Энплейт».

31.08.2015 Гузель с мамой приехали на проверку. Состояние девочки тяжелое, сейчас ей предстоит сдача анализов и прохождение обследования.

20.08.2015 Гузель все еще дома, чувствует себя хорошо. Она много читает, гуляет и не хочет приезжать в больницу. Однако уже в ближайшее время ее ждут в ФНКЦ на обследование.

17.07.2015 Гузель по прежнему дома, наблюдается у врачей по месту жительства, каждые 10 дней сдает анализы. Сейчас у девочки опять низкие тромбоциты, из за этого сыпь на коже, слабость. Несмотря на дождливую погоду в Татарстане, Гузель с мамой ходят гулять, за ягодами. Девочка много читает. Обследование в ФНКЦ запланировано на август.

15.06.2015 Гузель находится дома, под наблюдением врачей по месту жительства, принимает необходимые лекарства. Чувствует себя хорошо, очень успешно сдала экзамены, перевелась в 10 класс. В ближайшее время девочку ждут на обследование в ФНКЦ, но дата приезда пока не определена.

30.04.2015 Гузель выписана на перерыв в лечении. Лекарство на выписку ей не нужно.

20.04.2015 Терапия «Энплейтом» завершена, врачи отмечают положительную динамику. Гузель продолжает лечение.

11.03.2015 Гузель проходит терапию «Энплейтом». Есть жалобы на слабость после введения препарата, но ответ на терапию очень хороший.

23.02.2015 Благодаря сюжету и телезрителям телеканала НТВ для Гузель было собрано 2 454 053 рубля 32 копейки.

18.02.2015 Гузель лечится от тромбоцитопенической пурпуры с мая 2011 года — именно тогда у девочки впервые появилось множество синяков, а анализ крови показал что их причина в сильно пониженном количестве тромбоцитов в крови. Это очень опасное состояние, так как тромбоциты отвечают за свёртываемость крови, а значит, если в крови их практически нет, ребёнок может погибнуть от внутреннего кровотечения.

Терапия не приносила стойкого эффекта, поэтому в сентябре 2013 года девочку отправили на лечение в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева (ФНКЦ ДГОИ). Здесь врачи начали девочке лечение препаратом «Энплейт», стимулирующим тромбопоэз, то есть выработку тромбоцитов.

Государством этот препарат не обеспечивается, поэтому покупать его необходимо самостоятельно. Гузели требуется количество лекарства общей стоимостью 1 080 000 рублей.

В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств на лекарства для Гузели.