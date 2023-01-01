10.12.2018 Саше по-прежнему нужно принимать таргетный препарат «Ксалкори» стоимостью 255 090 рублей. Лекарство было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.

09.04.2018 Недавно Саша попала в больницу. Все боялись, что речь идет о рецидиве лимфомы, но оказалось, что дело в легочной инфекции. Саша будет ее лечить в стационаре по месту жительства. Состояние стабильное.

25.09.2015 Саша закончила курс поддерживающей терапии и выписывается в стабильном состоянии для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

05.08.2015 До конца сентября Саша получает поддерживающую терапию в отделении дневного стационара. Она приезжает в Центр детской гематологии два раза в неделю на введение препаратов и обследования, чувствует себя хорошо.

17.07.2015 У Саши перерыв в терапии. В удовлетворительном состоянии она выписана домой.

24.06.2015 Саша находится в ремиссии, продолжает получать поддерживающую терапию «Винбластином». Явных инфекционных проблем нет. Чувствует себя девушка хорошо, на данный момент находится дома, время от времени приезжает в ФНКЦ.

26.05.2015 Саша по-прежнему чувствует себя неплохо, получает поддерживающую терапию. В начале мая у девушки были инфекционные проблемы, которые удалось решить с помощью антибиотиков.

14.04.2015 Саша чувствует себя неплохо. Недавно было последнее введение «Адцетриса». Есть ответ на терапию. В дальнейшем планируется назначение препарата «Винбластин». На данный момент девочка переходит в отделение дневного стационара. Саше предстоит длительная поддерживающая терапия.

31.03.2015 Очередное введение «Адцетриса» проведено 17.03. Самочувствие нормальное. В апреле будет проведена позитронно-эмиссионная томография для оценки ответа опухоли на лечение.

05.03.2015 Саша чувствует себя неплохо, жалоб нет. Было проведено второе введение «Адцетриса». Состояние девушки было заочно обсуждено с профессором Войрсманном, рекомендовано продолжить терапию «Адцетрисом», а при недостаточном эффекте добавить к терапии другой новейший препарат: «Ксалкори» (кризотиниб).

20.02.2015 Мы закрываем сбор средств для Александры! Благодаря сюжету и зрителям 5 канала за один день было собрано 17 569 580 рублей! Эти деньги пойдут на оплату лечения Саши, а также других детей с такой же потребностью. Спасибо!

19.02.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» о Саше вышел сюжет журналистов 5 канала.

19.02.2015 У Саши анапластическая крупноклеточная лимфома. Девочка больна с июня 2014 года, когда впервые появились боли в шее и температура. В сентябре Сашу госпитализировали в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ) и начали лечение, однако, спустя пять блоков терапии опухоль всё ещё не ушла.

Чтобы побороть такую болезнь, Саше нужно более мощное оружие, и к счастью, оно есть — это препарат «Адцетрис», который используется для борьбы с рефрактерными лимфомами. Однако, этот препарат не зарегистрирован в России, а стоимость необходимого Саше курса лечения составляет 1 690 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Саши.