15.08.2015 Соня вернулась домой из санатория «Русское поле», вместе с мамой, папой и младшим братом она отдыхала и наслаждалась летом. Настроение у девочки хорошее, радостное. По месту жительства ей сделали МРТ, которое показало, что негативных перемен нет. Следующее МРТ планируется через 3 месяца.

02.07.2015 Соня с мамой приезжали на проверку в поликлинику ФНКЦ. Девочка чувствует себя хорошо, много играет, рисует. Планируется повторная консультация детским онкологом ФНКЦ с результатами молекулярно-генетического исследования. В августе девочка едет на реабилитацию в санаторий «Русское поле».

11.06.2015 Соня начала лето с активных поездок к бабушкам. Девочка чувствует себя отлично: играет, веселится, живет полной жизнью и дышит полной грудью. На данный момент результат исследования до конца не ясен, гистологию направили на дообследование в другую клинику в Германии. После окончательного результата Соню с мамой ожидают в конце июня-начале июля в ФНКЦ для назначения дальнейшего лечения.

30.04.2015 Соня с мамой приехали домой. Со слов мамы, девочка чувствует себя хорошо, веселый и жизнерадостный ребенок. После результатов гистологического исследования врачи подберут терапию, и тогда Соня приедет в ФНКЦ на консультацию.

В Германии было принято решение не оперировать Софию. Опухоль расположена таким образом, что при оперативном вмешательстве очень высок риск защемления нервов, и тогда ребенок не сможет больше ходить. Опухоль не растет, поэтому, по мнению врачей, лучше оставить Соню под наблюдением и проводить каждые 6 месяцев обследование. По предварительным результатам гистологии выявлено, что это не нейробластома, а ганглионеврома (доброкачественный вариант опухоли) с наличием неактивных клеток нейробластомы. При наличии возможности рекомендовано провести генетическое исследование, которое позволит выявить конкретные штаммы злокачественных клеток, и в дальнейшем подобрать подходящую терапию.

27.03.2015 Соня с мамой уехали в Германию на обследование и консультацию по поводу предстоящей операции.

27.02.2015 Мы закрываем сбор средств для Сони. Вчера телезрители 5 канала пожертвовали на лечение девочки 17 016 676 рублей! Спасибо, этих денег хватит не только для оплаты Сониной операции в Германии, но и для других детей, кому необходимо лечение за рубежом.

26.02.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» о Соне вышел сюжет журналистов 5 канала.

25.02.2015 Когда Соне было 9 месяцев, у нее начал резко падать гемоглобин. Обследование в Центре детской гематологии имени Д.Рогачева показало, что у девочки нейробластома забрюшинного пространства, 4 стадия, с множественными метастазами. Соня прошла длительное лечение химиотерапией и теперь ей необходима операция по удалению опухоли, которую можно провести только за рубежом. Соню ждут в Германии, где в университетской клинике г.Тюбинген врачи должны осмотреть девочку и окончательно определиться с датой операции. Лечение в Германии будет стоить 7 500 000 рублей.

В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы открываем сбор средств для Сони.