10.10.2015 В конце сентября Никита приезжал на проверку. По данным обследования, функция трансплантата удовлетворительная, признаков РТПХ нет, но есть признаки инфекций. Никите проведена антибактериальная терапия с хорошим эффектом. В стабильном состоянии мальчика выписали для продолжения лечения в амбулаторно-поликлинических условиях по месту жительства.

13.08.2015 Никиту выписали домой с положительной динамикой в лечении. Аппетит у него пока немного снижен, из-за этого не набирается масса тела. Но настроение у Никиты хорошее. Следующая госпитализация запланирована на конец сентября.

20.07.2015 Пошли 120-ые сутки после пересадки костного мозга. У мальчика выраженная питательная недостаточность, кроме того, есть подозрение на кишечную форму острой РТПХ. Состояние Никиты стабильное, он продолжает получать необходимую терапию.

09.06.2015 Есть инфекционные проблемы (энтероколит), но с улучшением. В последние сутки температуры нет. Наблюдается снижение аппетита - возможно, дело в РТПХ или инфекции. Продолжаются все необходимые обследования.

25.04.2015 Функция донорского костного мозга потихоньку улучшается, жалоб и осложнений нет. Взят анализ на химеризм.

27.03.2015 25 марта Никите провели трансплантацию от неродственного донора. Пока что состояние малыша тяжелое в связи с ранним периодом после пересадки: упали показатели крови, есть поражение кожи и слизистых оболочек. Получает всю необходимую терапию.

15.03.2015 Благодаря помощи телезрителей канала НТВ для Никиты было собрано 5 368 807 рублей 63 копейки. Спасибо! Излишек денег будет направлен на помощь другим детям с такой же потребностью.

14.03.2015 Сегодня о Никите вышел сюжет журналистов телеканала НТВ.

14.03.2015 Никита болеет с рождения — в роддоме у него выявили низкие тромбоциты, а также заподозрили синдром Вискотта-Олдрича. Когда диагноз подтвердился, для мальчика сразу начали поиск донора костного мозга, поскольку пересадка является единственным методом излечения такого заболевания.

Донор для Никиты найден, мальчик уже приехал в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева (ФНКЦ ДГОИ) и трансплантация должна состояться в самое ближайшее время, но для этого поиск и активацию донора необходимо оплатить. Стоимость процедур составляет 1 500 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Никиты.