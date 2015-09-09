Ход лечения
05.04.2018
Раз в год Ахмед приезжает на консультацию к своему доктору и сдает анализы. По состоянию здоровья все хорошо. Юноша учится на втором курсе медицинского колледжа на зубного техника. Еще Ахмед волонтер-медик, часто приезжает в Приэльбрусье, на студенческую базу. Он также занимается велокроссом.
06.10.2015
Ахмед приезжал на очередную проверку, у него все хорошо. Теперь ему совсем не хочется возвращаться домой: говорит, что там скучно и все друзья остались в больнице. Следующая проверка у Ахмета через полгода.
09.09.2015
У Ахмеда все хорошо, чувствует себя отлично, гуляет, общается с друзьями. Приедет на проверку в ФНКЦ в конце сентября.
Статьи об Ахмеде
Ахмед Озов: больше не холостяк!
Поздравляем нашего экс-подопечного с чудесным событием и любуемся невестой.
Ахмед Озов и Герой его времени
Долгожданная (и очень трогательная) встреча Ахмеда Озова, бывшего подопечного фонда, и его донора костного мозга Тимо Зандау.