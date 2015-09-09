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Ахмед Озов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Нальчик
Возраст25 лет
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Ахмед перенес трансплантацию костного мозга от неродственного донора. С тех пор в его жизни произошло много замечательных событий.

Ход лечения

05.04.2018

Раз в год Ахмед приезжает на консультацию к своему доктору и сдает анализы. По состоянию здоровья все хорошо. Юноша учится на втором курсе медицинского колледжа на зубного техника. Еще Ахмед волонтер-медик, часто приезжает в Приэльбрусье, на студенческую базу. Он также занимается велокроссом.

06.10.2015

Ахмед приезжал на очередную проверку, у него все хорошо. Теперь ему совсем не хочется возвращаться домой: говорит, что там скучно и все друзья остались в больнице. Следующая проверка у Ахмета через полгода.

09.09.2015

У Ахмеда все хорошо, чувствует себя отлично, гуляет, общается с друзьями. Приедет на проверку в ФНКЦ в конце сентября.

Весь ход лечения

Статьи об Ахмеде

9.10.2020

Ахмед Озов: больше не холостяк!

Поздравляем нашего экс-подопечного с чудесным событием и любуемся невестой.

28.12.2018

Ахмед Озов и Герой его времени

Долгожданная (и очень трогательная) встреча Ахмеда Озова, бывшего подопечного фонда, и его донора костного мозга Тимо Зандау.

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