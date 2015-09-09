Раз в год Ахмед приезжает на консультацию к своему доктору и сдает анализы. По состоянию здоровья все хорошо. Юноша учится на втором курсе медицинского колледжа на зубного техника. Еще Ахмед волонтер-медик, часто приезжает в Приэльбрусье, на студенческую базу. Он также занимается велокроссом.