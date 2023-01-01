05.04.2018 Вика раз в год приезжает на проверку. Девочка была три года на домашнем обучении, а в этом году пошла в школу. Пока, конечно, не все просто, тем более что Вика не любит разговоров о болезни и лечении. Но в целом у девочки все хорошо.

17.08.2015 Вика приезжала на проверку на несколько дней. Чувствует себя хорошо, не лихорадит, ни на что не жалуется. Функция трансплантата удовлетворительная, признаков РТПХ нет. Девочка выписывается на перерыв в лечении.

28.07.2015 Вика с положительной динамикой выписана под наблюдение врачей по месту жительства. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет, самочувствие удовлетворительное.

17.07.2015 Пошел 90-ый день после трансплантации. Вика в ремиссии, функция трансплантата удовлетворительная. Получает необходимые лекарства.

10.06.2015 Недостаточная функция донорского костного мозга. Лихорадки нет, но ухудшилось состояние кишечника (возможно, из-за РТПХ). Проводятся переливания компонентов крови, вся необходимая терапия, диагностические исследования.

06.05.2015 В середине апреля Вике была проведена трансплантация от неродственного донора. Сейчас 20 день после пересадки. Донорский костный мозг функционирует, переливания крови не нужны, признаков РТПХ нет. Пока все по плану.

03.04.2015 Мы закрываем сбор средств для Вики. Вчера в ходе акции «День добрых дел» телезрители 5 канала пожертвовали на лечение девочки 19 842 460 рублей! Огромное спасибо! Оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.

02.04.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» о Вике вышел сюжет журналистов 5 канала.

02.04.2015 Вика заболела в мае 2014 года. В Морозовской больнице) девочке был поставлен диагноз: хронический миелобластный лейкоз. Чтобы победить такое заболевание, требуется пройти через трансплантацию костного мозга. Поиск донора активировали в ноябре 2014 года, тогда же Вика стала пациенткой Центра детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ).

Донора для девочки нашли и пересадка состоится в самое ближайшее время. Однако, поиск и активация должны быть оплачена. Стоимость процедур составляет 1 500 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для девочки.