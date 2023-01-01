20.04.2018 У Насти все неплохо, но нужна помощь в обеспечении девушки иммуноглобулином: это лекарство необходимо для поддержания иммунитета, а по месту жительства ей его не выдают.

30.09.2015 Настя приезжала на контрольное обследование и очередной этап терапии. Чувствует себя хорошо. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Девушка продолжает принимать лекарства. В стабильном состоянии ее выписали домой. Следующая госпитализация в ФНКЦ намечена на февраль 2016 года.

01.08.2015 Настя приезжала на очередное введение «Адцетриса». У девушки отмечается положительная динамика в лечении. Чувствует она себя очень хорошо, много рисует, занимается с мамой и проводит хорошо время в домашних условиях. Следующая госпитализация намечена на конец сентября.

02.07.2015 Насте провели очередное введение «Адцетриса». Состояние девушки остается тяжелым, но стабильным. Функция трансплантата удовлетворительная, признаков РТПХ и инфекций нет. Следующая госпитализация намечена на конец июля.

10.06.2015 Девочка поступила в отделение для продолжения терапии. Был введен препарат «Адцетрис» . Введение перенесла хорошо. Донорский костный мозг функционирует. Признаков РТПХ нет. Следующая госпитализация в июле.

17.04.2015 Мы закрываем сбор средств для Насти! Телезрители 5 канала вчера пожертвовали 16 668 477 рублей на лечение девушки. Огромное спасибо! С вашей помощью фонд сможет помочь не только Насте, но и другим детям.

Настя уже получила первое введение «Адцетриса», перенесла его без проблем.

16.04.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» о Насте вышел сюжет журналистов 5 канала.

16.04.2015 Настя с рождения находится под наблюдением врачей по поводу первичного иммунодефицита. В 2010 году у девочки впервые появилось подкожное уплотнение, по результатам биопсии — лимфома. В Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ) Настя попала в январе 2015 года — для лечения такого непростого комплекса заболеваний девушке была показана пересадка костного мозга.

Трансплантация от брата состоялась в конце января, сейчас у Насти непростой период приживления трансплантата. Вместе с тем лечение необходимо продолжать, и консилиум врачей пришел к выводу, что Насте необходим незарегистрированный в России препарат «Адцетрис».

Стоимость лекарства составляет 1 000 000 рублей. Настина мама не работает, так как постоянно находится с дочерью в больнице, а папа — водитель. Таких средств в семье нет, поэтому в рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для девочки.