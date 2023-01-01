20.08.2015 Никита сейчас дома, каждую неделю сдает анализы. После выписки из больницы мальчик стал более активным и подвижным, но при этом стал чаще уставать и спать днем. Занятия с реабилитологом закончились, теперь с ним будет заниматься мама. По ее словам, Никина немного набрал вес, и уже видны мышцы на спине.

30.07.2015 Никиту выписали домой под наблюдение врачей по месту жительства. Он чувствует себя хорошо, но ему необходимо продолжать лекарства. В больнице Никиту ждут в октябре для контроля и коррекции терапии.

06.07.2015 Никита продолжает принимать лекарства, посещает реабилитолога. Благодаря хорошему аппетиту мальчик начинает набирать мышечную массу. Признаков РТПХ нет, донорский химеризм на 99%. Если следующие анализы будут хорошие, Никиту выпишут на некоторое время домой.

29.05.2015 У Никиты продолжается кишечная РТПХ и белковая недостаточность, но наконец-то есть улучшение: появился аппетит, удалось добиться прибавки в весе. Ведется динамическое наблюдение. Продолжена плановая терапия.

08.05.2015 Мы закрываем сбор средств для Никиты! Телезрители 5 канала вчера пожертвовали 23 002 538 рублей на лечение мальчика. Огромное спасибо! С вашей помощью фонд сможет помочь не только Никите, но и другим детям!

07.05.2015 Сегодня, в рамках акции «День добрых дел», о Никите вышел сюжет журналистов 5 канала.

07.05.2015 Никита заболел в декабре 2013 года. Сначала лечился в родном Саранске, но точный диагноз — острый миелобластный лейкоз — удалось поставить уже только в Москве, в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва (ФНКЦ ДГОИ). Уже в феврале 2014 была достигнута ремиссия, а в сентябре анализ показал, что у Никиты первый ранний изолированный костно-мозговой рецидив.

В декабре 2014 года Никите провели трансплантацию костного мозга, донором стала мама. Трансплантат прижился, однако, из-за сильно ослабленного иммунитета Никита подхватил опасную инфекцию. Чтобы справиться с инфекцией, мальчику необходимо на один курс лечения 10 флаконов препарата «Фоскавир» и 5 флаконов лекарства «Сидофовир».

Стоимость двух необходимых курсов лечения зарубежными лекарствами составляет 1 000 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Никиты.