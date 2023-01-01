07.06.2016 Состояние стабильное. Трансплантат функционирует хорошо. Признаков РТПХ нет. Ксении в целом намного лучше, восстанавливается иммунитет, в связи с чем уменьшена противоинфекционная терапия. Малышку выписали домой для продолжения лечения.

11.12.2015 Ксюша восстанавливается после трансплантации очень хорошими темпами. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Сегодня девочку выписывают домой, ей надо будет продолжать принимать лекарства и через полгода приехать на проверку.

14.10.2015 У Ксюши пострансплантационный иммунодефицит. 8 октября девочке была выполнена доливка донорских клеток. Сейчас Ксюша получает антибиотики, а также противогрибковые препараты с профилактической целью. Выписывается под наблюдение специалистов по месту жительства.

08.09.2015 Из жалоб - стоматит, снижение аппетита, насморк. Остальное все в порядке. Ксюша с мамой много гуляют на улице.

20.08.2015 Состояние Ксюши тяжелое за счет течения раннего периода после трансплантации и стоматита. Признаков РТПХ нет.

13.07.2015 Состояние Ксюши пока остается тяжелым, но признаков РТПХ и инфекций нет. Девочка продолжает лечение в отделении дневного стационара, принимает все необходимые лекарства.

09.06.2015 Несколько дней назад проведена трансплантация от неродственного донора со специальной обработкой трансплантата. Пока продолжается ранний период после трансплантации, поэтому, конечно, самочувствие неважное.

19.05.2015 Мы закрываем сбор средств для Ксюши, вчера телезрители канала НТВ перечислили 2 102 504 рубля, которые пойдут не только на лечение девочки, но и других подопечных фонда. Спасибо!

18.05.2015 Сегодня про Ксюшу вышел сюжет на телеканале НТВ.

18.05.2015 Диагноз первичный иммунодефицит) у Ксюши заподозрили еще в три месяца от роду, в марте 2014 года. Уже в апреле, когда специалисты Центра детской гематологии им. Димы Рогачева (ФНКЦ ДГОИ) диагноз подтвердили, девочке начали поиск неродственного донора костного мозга для пересадки — в случае Ксюши это единственный шанс на полное выздоровление.

Спустя год донор был найден и в самое ближайшее время должно состояться пересадка костного мозга. Сама пересадка бесплатна, однако, поиск и активация донора, которого удалось найти только в США, стоят 2 100 000 рублей.

Таких средств у родителей Ксюши нет. Поэтому в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для девочки.