22.02.2016 Вчера Вероники не стало. Последние два месяца были очень тяжелыми. Делалось все возможное, но у девочки были инфекционные и неврологические осложнения, с которыми не удавалось справиться. Вероника долго находилась в реанимации, вместе с ее врачами и близкими мы надеялись на чудо, но чуда не случилось....

Светлая память.

11.01.2016 В середине декабря Веронике провели повторную трансплантацию. Сейчас состояние девочки тяжелое, она в реанимации.

14.12.2015 Состояние Вероники тяжелое. Сейчас для нее единственным радикальным методом лечения заболевания является проведение повторной трансплантации от папы. Девочка поступила в отделение трансплантации.

29.10.2015 Обследование подтвердило отторжение трансплантата. Состояние Вероники тяжелое, есть инфекционные проблемы, ее лихорадит. Девочка переведена в отделение для получения дальнейшей терапии.

13.10.2015 У Вероники недостаточная функция трансплантата, она нуждается в постоянных переливаниях. Врачи подозревают отторжение трансплантата. Для уточнения диагноза ей назначено ПЭТ-исследование.

04.09.2015 Состояние Вероники прежнее. В качестве противовирусной профилактики девочка продолжает принимать "Фоскавир". Кроме того, на сегодня запланировано введение особо отобранных донорских клеток, позволяющих повысить сопротивляемость инфекциям.

12.08.2015 У Вероники увеличены лимфоузлы, ее мучает лихорадка и стоматит. Комбинированная антимикробная терапия не дала существенного эффекта. Проводятся различные анализы и исследования для коррекции лечения.

08.07.2015 47-е сутки после пересадки. Функция трансплантата удовлетворительная. Были жалобы на боль в горле, стоматит, но на фоне приема лекарств появилась положительная динамика. Хотя объективно состояние девочки остается тяжелым, настроение у нее хорошее. В свободное время Вероника занимается творчеством.

10.06.2015 Веронике провели трансплантацию от полностью совместимого донора. Трансплантат уже начал функционировать, переливания крови не нужны, проявлений РТПХ нет. Все по плану.

22.05.2015 Мы закрываем сбор средств для Вероники, вчера телезрители 5 канала пожертвовали 14 547 534 рублей с помощью смс на номер 6162. Спасибо! Этих денег хватит на оплату лечения и для других подопечных фонда.

21.05.2015 О Веронике вышел сюжет на 5 канале в рамках акции «День добрых дел».

20.05.2015 У Вероники апластическая анемия, болезнь проявилась весной прошлого года. Девочка начала лечиться по месту жительства, в Брянске, но быстро была переведена в Москву в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Здесь проводилась стандартная иммуносупрессивная терапия, параллельно велся поиск неродственного донора, так как была велика вероятность, что потребуется трансплантация костного мозга. Донор для Вероники найден, и пересадка должна состояться в ближайшее время. Но чтобы оплатить поиск и активацию донора необходимо собрать 1 500 000 рублей.

Мы открываем сбор средств для Вероники Беленчиковой в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга».