05.11.2015 У Кристины дела идут хорошо. Пропала кислородная зависимость, практически не болеет простудными заболеваниями. Девочка стала гулять на улице, общаться с другими детьми.

12.06.2015 Мы закрываем сбор средств для Кристины, благодаря пожертвованиям телезрителей телеканала НТВ был собран 1 696 164 рублей! Спасибо, эти деньги пойдут на лечение Кристины и других подопечных фонда.

11.06.2015 Сегодня о Кристине вышел сюжет на телеканале НТВ.

10.06.2015 Кристина лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. С самого рождения у девочки дыхательная недостаточность, её смотрели и консультировали разные врачи, в том числе Центра детской гематологии. Девочку госпитализировали в Центр, где и был поставлен диагноз «первичный иммунодефицит». В качестве основного препарата лечения Кристине был назначена Hizentra — иммуноглобулин, специально разработанный для самостоятельного подкожного введения. Препарат подошел, мама научилась его вводить, и теперь Кристина должна принимать его постоянно. Однако лекарство дорогое и не зарегистрировано в России, стоимость курса лечения для девочки составляет 618 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Кристины.