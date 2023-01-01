20.07.2016 У девочки всё хорошо, продолжается поддерживающая терапия, раз в неделю она приезжает в больницу.

17.11.2015 У Амиры закончено интенсивное лечение, она в ремиссии. В октябре ей прекратили введение «Эрвиназы», необходимости в этом больше нет. Из стационара Амиру выписали, поддерживающую терапию девочка проходит в амбулаторном режиме, приходит раз в неделю в больницу на анализы и процедуры. Врачи считают, что поддерживающая терапия будет длиться полтора-два года. В следующем году Амира пойдет в школу, и сейчас они с мамой потихоньку начинают к ней готовиться.

21.07.2015 Амира продолжает лечение, в том числе введение «Эрвиназы», и врачи планируют еще месяц интенсивной терапии. Состояние девочки улучшается, отмечена клинико-гематологическая ремиссия. Самочувствие у Амиры тоже неплохое - она активная, играет, рисует, ест с аппетитом, не температурит.

19.06.2015 Мы закрываем сбор средств для Амиры, благодаря сюжету на Пятом канале и отзывчивости телезрителей собрано 13 752 404 рубля! Огромное спасибо, всем кто перечислял пожертвования, эти деньги помогут не только Амире, но и другим подопечным фонда.

18.06.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» об Амире вышел сюжет на Пятом канале.

17.06.2015 Амира заболела в январе этого года. Мама девочки нащупала на шее дочери увеличенные лимфоузлы. В Самарской детской городской больнице врачами был поставлен диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Амире уже провели несколько курсов химиотерапии, но продолжать прежнее лечение дальше она не может: появилась очень сильная аллергия на химиотерапевтический препарат «Аспарагиназа». Но и прерывать лечение нельзя. Эффективное решение проблемы ― заменить «Аспарагиназу» другим препаратом, «Эрвиназой». Эти лекарства очень похожи по своему воздействию на опухолевые клетки, но их вырабатывают разные микроорганизмы. Поэтому пациенты, у которых развивается аллергическая реакция на «Аспарагиназу», часто нормально переносят «Эрвиназу», и лечение можно продолжить. К сожалению, «Эрвиназа» не зарегистрирована в России и стоит очень дорого. Общая стоимость лекарства для Амиры составляет 2 100 000 рублей. Это огромная сумма для семьи девочки. Мы просим помочь вас!

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Амиры.