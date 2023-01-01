13.05.2016 Дима приезжал на проверку. Все неплохо.

14.12.2015 Дима приезжал на проверку. Он в хорошем состоянии, чувствует себя неплохо. Мальчика выписали под наблюдение врачей по месту жительства. Дома он продолжит прием лекарств.

06.11.2015 Дима получил клеточную и лекарственную терапию и уехал домой в стабильном состоянии. Ближайшая проверка в конце ноября.

12.10.2015 Состояние Димы пока тяжелое, сохраняется молекулярный рецидив, РТПХ. Дима продолжает терапию. Проведен долив донорских лимфоцитов для борьбы с рецидивом.

08.09.2015 Некоторое ухудшение течения кожной формы РТПХ: усилилась сыпь. В остальном все по-прежнему.

18.08.2015 Состояние Димы пока тяжелое, не удалось достигнуть молекулярной ремиссии. Кроме того, у мальчика развивается острая [реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с поражением кожи. Дима продолжает лечение.

04.07.2015 Вчера Диме провели пересадку костного мозга. Пока состояние мальчика тяжелое, проводится комбинированная терапия.

26.06.2015 Мы закрываем сбор средств для Димы, необходимая на его лечение сумма собрана благодаря сюжету и телезрителям Пятого канала! Спасибо! Всего с помощью сюжета было собрано 24 134 446 рублей, эти деньги помогут оплатить лечение не только Диме, но и другим подопечным фонда.

25.06.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» про Диму вышел сюжет на Пятом канале.

24.06.2015 Осенью 2014 года Дима стал вялым, жаловался на боли в животе. В больнице по месту жительства ему провели ряд анализов, и оказалось, что у мальчика острый лимфобластный лейкоз. Диму направили на лечение в Москву, в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева (ФНКЦ).

В течение года Дима проходил лечение в ФНКЦ, вышел в ремиссию, но, к сожалению, для выздоровления Диме необходима трансплантация костного мозга. Поиск и активация донора — дорогостоящая процедура, на которую средств у семьи мальчика нет. Всего необходимо 1 500 000 рублей.

Дима учится играть на флейте, любит спорт, мечтает стать машинистом электрички или пожарным. Мы просим вас помочь мальчику осуществить его мечты.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Димы.