30.08.2018 За время нахождения дома данных за рецидив заболевания не было. Осенью 2017 года в РДКБ Ане была проведена операция на сосудах печени. Сейчас у девочки очередное обследование.

28.07.2016 Со слов лечащего врача, девочка чувствует себя хорошо, продолжает лечение по месту жительства, получает противовирусную терапию. Ее приезд в ФНКЦ ожидается через год.

06.10.2015 В середине сентября Аня вернулась домой, под наблюдение врачей. Девочка чувствует себя хорошо.

04.09.2015 По словам мамы, в начале следующей недели Аня возвращается домой, состояние девочки стабильное. Ждем дальнейших известий.

17.08.2015 В начале августа Аню отправили на операцию в Германию. В последнее время пребывания в ФНКЦ девочка чувствовала себя хорошо.

17.07.2015 Мы закрываем сбор средств для Ани, необходимая на лечение сумма собрана благодаря сюжету и телезрителям Пятого канала! Спасибо! Всего с помощью сюжета было собрано 24 802 942 рубля, эти деньги помогут оплатить лечение не только Ане, но и другим подопечным фонда.

16.07.2015 Сегодня на Пятом канале в рамках акции «День добрых дел» про Аню вышел cюжет.

15.07.2015 У Ани гепатобластома. В феврале этого года у девочки увеличился живот и в больнице по месту жительства было обнаружено образование в левой доли печени. А в Архангельске, куда девочка поступила на дообследование, — новообразование в левых отделах брюшной полости. Для проведения биопсии Аню направили в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева (ФНКЦ), где ей и поставили окончательный диагноз.

Девочке назначена сложная операция, которую во второй половине июля должны провести в Германии. В России, к сожалению, таких операций не делают. Состояние Ани стабильное. В ФНКЦ она прошла четыре подготовительных блока химиотерапии и сейчас готовится к поездке. Лечение очень дорогое — 5 500 000 рублей, и родители девочки оплатить ее не в состоянии.

В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы открываем сбор средств для Ани.