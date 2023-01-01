05.04.2018 В конце марта Соня приезжала на плановую проверку. Все хорошо. Соня учится в 8 классе, и с этого года посещает общеобразовательную школу в обычном порядке, а не на дому, как раньше. Она любит уроки физкультуры, но пока важно избегать перегрузок.

23.11.2015 Соня начала поддерживающую терапию, переносит ее удовлетворительно. В стабильном состоянии девочка выписана для наблюдения и продолжения поддерживающей терапии по месту жительства. Повторная госпитализация для проведения контрольного обследования назначена на январь.

03.11.2015 Состояние Софии пока без перемен, стабильное. Продолжает получать «Эрвиназу», специфическую и сопроводительную терапию.

14.10.2015 Соня продолжает лечение, вчера было проведено очередное введение «Эрвиназы». Инфекционных проблем нет. Девочка чувствует себя хорошо, получает специфическую и сопроводительную терапию.

07.09.2015 Терапия продолжается по плану. Новых серьезных проблем нет.

07.08.2015 Состояние Сони тяжелое, но стабильное. На фоне приема «Эрвиназу» чувствует себя хорошо, признаков инфекции нет. Соня много гуляет и рисует.

31.07.2015 Мы закрываем сбор средств для Сони, вчера благодаря телезрителям 5 канала было собрано 17 980 387 рублей! Спасибо! Этих денег хватит не только на лечение Сони, но и на помощь другим подопечным фонда.

30.07.2015 Сегодня про Соню вышел сюжет на 5 канале в рамках благотворительного телемарафона «День добрых дел».

29.07.2015 Соня лечится от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, много рисует, гуляет с мамой на улице. Чтобы поправиться, Соня должна продолжать лечение, однако у девочки возникла острейшая аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии — «Аспарагиназу». Пришлось заменить этот препарат на зарубежный аналог — «Эрвиназу». Но, к сожалению, в России это лекарство не зарегистрировано, и стоит очень дорого: сейчас на курс лечения для Сони надо приобрести «Эрвиназу» на 5 200 000 рублей. Это огромные деньги для семьи.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Сони.