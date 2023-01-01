05.04.2018 Аня учится в унивесритете, участвует в волонтерской деятельности, наблюдается в поликлинике НМИЦ ДГОИ, все хорошо. Она старается даже не вспоминать о болезни.

23.05.2016 Аня переведена на поддерживающую терапию. Состояние стабильное, все неплохо.

13.03.2016 Все идет по плану. Терапия с «Эрвиназой» пока продолжается.

18.02.2016 Аня продолжает получать терапию консолидации, включая «Эрвиназу». Состояние девушки стабильное, не лихорадит, но есть жалобы на боль в ухе. Видимых очагов инфекции нет.

18.01.2016 Состояние Ани стабильное, с инфекциями удалось справиться. Девочка чувствует себя нормально. Продолжает получать «Эрвиназу».

02.12.2015 Аня получает поддерживающую терапию, дозировка «Эрвиназы» снижена. Есть осложнения инфекционного характера, поэтому девушка получает антибактериальные препараты.

14.10.2015 Аня по-прежнему в стабильном состоянии, продолжает лечение, в том числе «Эрвиназой».

15.09.2015 Аня получает всю нужную терапию, в том числе "Эрвиназу". Переносит ее не очень хорошо, но все же состояние достаточно стабильное. Лечение в рамках протокола продолжается.

07.08.2015 Мы закрываем сбор средств для Ани, благодаря телезрителям 5 канала собрано 20 911 773 рубля! Спасибо! Этих денег хватит не только на лечение Ани, но и на помощь другим подопечным фонда.

06.08.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» про Аню вышел сюжет на Пятом канале.

05.08.2015 Аня лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва от острого лимфобластного лейкоза. Она получает стандартную химиотерапию, но во время очередного этапа возникла аллергическая реакция на препарат «Аспарагиназа». Ане необходим аналог этого препрата, не зарегистрированный в России — «Эрвиназа». Стоимость курса лечения составляет 4 144 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Ани.

11.05.2015 Аня поступила в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва для дообследования и лечения. Аня приехала из больницы Курска, где плановый анализ крови показал серьезные нарушения кроветворения, и девочку направили в Москву. Здесь ей поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз и начали лечение.