09.09.2015 Мы должны сообщить печальное известие. Сегодня Дани не стало.

Мальчик очень тяжело перенес трансплантацию: вирусные инфекции, серьезное нарушение иммунитета, плохая функция донорского костного мозга. Врачи делали все возможное, проводилась интенсивная терапия, но Дане становилось все хуже: отказывали печень и почки, возникали кровотечения. Самые современные методы лечения не помогли.

Все очень любили Даню за отзывчивость, ум и доброту. Светлая память!

21.08.2015 Мы закрываем сбор средств для Даниила! Вчера зрители телеканала НТВ перечислили 3 123 260 рублей. Это превышает необходимую Дане сумму, а это значит, что нам удастся помочь и другим детям! Спасибо!

20.08.2015 Сегодня на телеканале НТВ про Даню вышел сюжет.

19.08.2015 В январе этого года Дане резко стало плохо, поднялась температура, его госпитализировали в Морозовскую детскую клиническую больницу (МДГКБ), где в ходе обследований мальчику поставили диагноз — острый миелобластный лейкоз. В МДГКБ ему начали проводить необходимую терапию, и в мае перевели в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва для проведения [гаплоидентичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток гапло-ТГСК, донором стал папа.

Сейчас у Дани посттрансплантационный период, на фоне которого у него появились инфекционные и вирусные осложнения. В связи с этим Дане назначен противовирусный препарат «Фоскавир», не зарегистрированный в России. Стоимость курса лечения составляет 462 000 рублей. Мы просим вас помочь мальчику.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Даниила.