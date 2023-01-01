03.02.2016 Сегодня Насти не стало. Для девочки было сделано все возможное, но болезнь оказалась сильнее.

Настя была единственным ребенком в семье. Сил и мужества папе.

15.01.2016 К сожалению, у Насти рецидив. В ближайшее время девочка отправляется домой на паллиативную поддержку.

25.12.2015 Настя в стабильном состоянии, ухудшений и признаков РТПХ нет. Даже появился аппетит.

08.12.2015 19 дней назад Насте провели трансплантацию от неродственного донора. Состояние девочки стабильное, отмечается повышенная температура и кожные проявления реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), проводится необходимая терапия.

13.11.2015 Трансплантация запланирована на 20 ноября. Сейчас Настя чувствует себя неважно, ее беспокоят боли, лихорадка. Настя получает антибиотики и противогрибковую профилактику, ей необходимы переливания тромбоконцентрата.

14.10.2015 Настя в аплазии кроветворения, ожидает пересадки, которая вновь была отложена: со вторым донором также возникли проблемы. Сейчас найден новый донор, пересадка запланирована на ноябрь.

09.09.2015 Настя госпитализируется для подтверждения ремиссии и коррекции дальнейшей терапии. Трансплантация ненадолго отложена ввиду проблем с запланированным неродственным донором, так что, вероятно, будет использован альтернативный донор.

04.09.2015 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Насти был собран 21 394 299 рублей. Это превышает необходимую девочке сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

03.09.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Настю вышел сюжет.

02.09.2015 У Насти острый миелобластный лейкоз. В январе этого года у девочки поднялась и долгое время держалась высокая температура. Сначала её госпитализировали в отделения онкогематологии челябинской больницы, а потом на дообследование в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва (ФНКЦ), где врачи и поставили точный диагноз.

В ФНКЦ Настя получает очередной блок химиотерапии и готовится к неродственной трансплантации костного мозга — единственному шансу победить лейкоз. На лечение Насти необходимо 1 950 000 рублей. Доноры делятся своими клетками совершенно бесплатно, но сама процедура поиска донора, его активации и забора клеток— очень дорогая. Мы просим вас помочь девочке!

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Насти.