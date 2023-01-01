05.04.2018 По информации от мамы Всеволода, состояние мальчика сейчас стабильное. Недавно ему начали даже делать прививки. Всеволод занимается в школе на дому, но уже с сентября планируется посещение общеобразовательной школы. Очень любит кататься на велосипеде и играть в футбол, поэтому всегда ждет лета.

27.09.2016 Мы закрываем сбор средств для Севы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

15.09.2016 Сева продолжает наблюдаться в ФНКЦ, однако все лето провел не в больнице, а дома, чему был очень рад. В августе врачи назначили мальчику еще одно лекарство, которое поможет ему избавиться от постоянных тяжелых и болезненных воспалений. Оно называется «Стелара», стоит 210 000 рублей и обычно применяется при других болезнях. Но недавно было установлено, что оно хорошо помогает и при Севином диагнозе. Получить «Стелару» бесплатно семья мальчика не может, но и оплатить его ей не под силу. Именно поэтому в рамках проекта «Лекарства», мы объявляем сбор средств для Всеволода.

13.10.2015 Всеволод закончил курс лечения в ФНКЦ и в удовлетворительном состоянии отправился домой, для продолжения лечения под наблюдением врачей по месту жительства. В ФНКЦ он приедет в конце марта-начале апреля для обследования и коррекции терапии.

18.09.2015 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Всеволода было перечислено 18 032 841 рубль. Это превышает необходимую мальчику сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

17.09.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Всеволода вышел сюжет.

16.09.2015 Сева болеет с самого рождения, его часто беспокоили подъёмы температуры и инфекционные проблемы. Он лечился по месту жительства и точный диагноз ему поставили не сразу. В 2014 году, когда Севу направили на обследование в Москву, в Центр детской гематологии имени Димы Рогачёва (ФНКЦ), врачи диагностировали у мальчика первичный иммунодефицит, тяжёлую врождённую нейтропению — генетическое заболевание, приводящее к полному отсутствию нейтрофилов, что провоцирует частые инфекционные проблемы.

Сейчас Сева лечится в ФНКЦ, но на определённые лекарства, которые назначили мальчику, организм не ответил. Поэтому врачами принято решение лечить Севу другим препаратом «Леукин», который помогает пациентам с врождённой нейтропенией. Лекарство очень дорогое, не зарегистрированное в России, всего необходимо 3 300 000 рублей, а это огромные деньги для большинства семей. Мы просим вас помочь Севе!

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Всеволода.