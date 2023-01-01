14.04.2016 Хадича очень быстро восстановилась после блока химиотерапии, и врачи отпустили ее домой! Правда, девочка с родителями еще будет какое-то время жить в Москве и приезжать в РДКБ на анализы, а уже потом полетит в Ташкент.

17.03.2016 Хадича получила шестой блок химиотерапии, показатели крови упали, но температура нормальная. Пока остается небольшой очаг болезни в легких. После блока химиотерапии восстанавливаться будет примерно месяц, дальше врачи будут смотреть: или переводить девочку на поддерживающую терапию, или пробовать другие режимы лечения.

01.02.2016 Очень постепенно, но Хадича все же отвечает на лечение. Инфекционных проблем у девочки нет, чувствует себя хорошо. В ближайшее время планируется еще два курса химиотерапии.

09.12.2015 Хадиче провели третий курс химиотерапии. Сейчас девочка в аплазии, но чувствует себя хорошо, инфекционных проблем нет. Впереди еще три курса препаратом "Кладрибин".

16.11.2015 Девочка прошла два курса химиотерапии, перенесла ее хорошо, есть выраженный положительный эффект. Многие проблемы удалось решить, чувствует себя Хадича намного лучше.

29.09.2015 Мы закрываем сбор средств для Хадичи, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

24.09.2015 В августе 2015 года у Хадичи поднялась высокая температура и её госпитализировали в больницу, где в результате обследования поставили диагноз — гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Осенью Хадичу удалось перевести на лечение в Москву, в [Российскую детскую клиническую больницу РДКБ.

Сейчас Хадича получает химиотерапию, антибактериальную и противогрибковую терапию в РДКБ. Девочке уже намного лучше, но ей ещё предстоит долгое, непростое лечение. Хадича приехала из Узбекистана, а это значит, что в России она иностранка, и лечение для неё полностью платное. Всего необходимо 1 130 000 рублей.

В рамках проекта «Помощь гражданам иностранных государств» мы открываем сбор средств для Хадичи.