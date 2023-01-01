19.07.2016 Продолжает амбулаторно получать поддерживающую терапию, в ремиссии, всё благополучно.

11.12.2015 Девочка в ремиссии, находится в стационаре, прекрасно переносит химиотерапию. Сейчас начинается этап поддерживающей терапии.

05.11.2015 Эвелина продолжает получать консолидирующую химиотерапию и «Эрвиназу». Девочка в ремиссии, состояние удовлетворительное, чувствует себя хорошо, только показатели лейкоцитов пока низковаты.

08.10.2015 Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение Эвелины было собрано 3 719 124 рубля. Это превышает необходимую для девочки сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

07.10.2015 Сегодня на телеканале НТВ про Эвелину вышел сюжет.

06.10.2015 Эвелина лечится в отделении гематологии Ростовской детской городской больницы от острого лимфобластного лейкоза. Девочке уже провели несколько курсов химиотерапии, но продолжать нужное лечение дальше она не может: у Эвелины появилась очень сильная аллергия на основной препарат «Аспарагиназа». Чтобы продолжить лечение, необходимо заменить «Аспарагиназу» на её зарубежный аналог «Эрвиназу», не зарегистрированный в России. На курс препарата для девочки необходимо собрать 2 587 500 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Эвелины.