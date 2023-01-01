10.05.2020 1 мая не стало Саши Болотиной.

У Саши была долгая и трудная история лечения. Она болела половину своей недолгой жизни. Ей провели серьезное комбинированное лечение, включая MIBG-терапию (с оплатой которой помогли наши благотворители), и на какое-то время девочке стало намного лучше. Несколько лет она жила нормальной детской жизнью, пошла в школу и очень этому радовалась. Но очаги нейробластомы оставались, никакими способами с ними не удалось справиться полностью, и полтора года назад они активизировались снова. К сожалению, так бывает: речь идет об очень коварной опухоли.

В России Саше уже не могли помочь. Ее согласилась принять на лечение зарубежная клиника, а сбор средств велся в социальных сетях, однако из-за коронавирусной инфекции поездки в клинику в какой-то момент стали невозможными. Саша жила дома, ее состояние постепенно ухудшалось, и 1 мая девочки не стало.

Светлая память. Сил маме.

24.05.2018 Саша живет дома полноценной жизнью, заканчивает первый класс, учится с удовольствием, только на физкультуру пока нельзя ходить. Остаточные очаги опухоли, по данным обследования, никуда не делись, но не растут. Девочка в хорошем состоянии.

10.12.2015 Трансплантат у девочки прижился, функционирует. С инфекционными и токсическими проблемами удалось справиться, поэтому врачи отпустили Сашу с мамой домой. На первую проверку прилетят через три месяца.

18.11.2015 В конце октября Саше была проведена MIBG-терапия. Девочка перенесла ее хорошо, без осложнений. На данный момент она находится в РДКБ, где проводится аутотрансплантация костного мозга.

09.10.2015 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Саши было перечислено 22 937 248 рублей. Это намного превышает необходимую девочке сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

08.10.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Сашу вышел сюжет.

07.10.2015 У Саши нейробластома. В феврале по месту жительства ей сделали операцию по удалению опухоли, а на дальнейшее лечение отправили в Москву. В Центре детской гематологии имени Димы Рогачёва девочка уже перенесла несколько блоков химиотерапии, в скором времени планируется аутотрансплантация костного мозга.

Самочувствие Саши улучшилось. Она очень весёлая, жизнерадостная девочка. Любит играть с волонтёрами, всегда приветлива с гостями. Сейчас, чтобы болезнь не прогрессировала, Саше необходимо провести MIBG-терапию, которая заключается в том, что в организм пациента вводят специальное вещество, меченное радиоактивным йодом. Оно концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Но радиоактивный йод не зарегистрирован в России, и на его покупку для Саши необходим 1 000 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Саши.