16.05.2016 Даня приезжал на проверку. У мальчика все хорошо, сохраняется ремиссия, он ходит в школу в первый класс. Учиться Дане нравится.

17.11.2015 Даня чувствует себя неплохо. Получает противоопухолевую (в том числе препарат «Ксалкори») и сопроводительную терапию. На ближайшее время запланированы консультации кардиолога и невролога для коррекции терапии. Вчера Дане было выполнено ПЭТ-исследование, по результатам которого данных за прогрессирование опухоли не получено. Даню выписывают для продолжения терапии по месту жительства.

30.10.2015 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Дани было перечислено 22 853 660 рублей. Это намного превышает необходимую мальчику сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

29.10.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Даню вышел сюжет.

27.10.2015 Даня заболел в начале декабря 2014 года. Сначала врачи считали, что у него воспаление легких, однако лекарства не помогали, мальчику становилось только хуже. В конце декабря была выполнена биопсия надключичного узла слева, которая показала, что у Дани крупноклеточная неходжкинская лимфома.

Начались курсы химиотерапии, и сначала опухоль уменьшилась, но очень скоро снова начала увеличиваться. У Дани оказалось рефрактерное течение лимфомы, то есть болезнь постоянно рецидивирует и не отвечает на стандартную химиотерапию. Чтобы спасти мальчика, врачи Федерального центра детской гематологии имени Д.Рогачева начали вводить ему американский препарат «Адцетрис», созданный специально для борьбы с рефрактерными лимфомами. Это высокоэффективное лекарство не зарегистрировано в России, поэтому наш фонд приобретает его с помощью благотворителей.

«Адцетрис» помог Дане, ему стало намного лучше. Но терапию надо продолжать, и на ближайший курс лечения Дане требуется еще 6 флаконов на общую сумму 1 585 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Дани.