02.08.2016 Минувшей ночью умер Максим Ржеусский.

Все последние месяцы мальчик лечился в Санкт-Петербурге. После пересадки у него развилась тяжелая РТПХ с поражением легких: Максим задыхался, ему было порой трудно пройти даже несколько шагов. Тем не менее он боролся изо всех сил и не терял бодрости духа: даже сумел сдать экзамены ГИА за девятый класс на все пятерки. Но, несмотря на удивительное мужество Максима, самоотверженность его мамы и постоянную помощь благотворителей, так и не удалось добиться улучшения состояния мальчика. Болезнь отступила, но осложнения лечения оказались смертельными.

Светлая память, сил близким Максима.

30.03.2016 Максим наблюдается на дневном стационаре. Он прошел второй курс терапии «Адцетрисом», но из-за сохраняющейся РТПХ домой его пока не отпускают. Максим чувствует себя хорошо, настроение у него отличное. Он занимается на дому с учителями, продолжает подготовку к экзаменам, общается по Интернету с друзьями и даже ходит в кино.

01.03.2016 Февральская ПЭТ-КТ показала улучшение, многие очаги опухоли ушли. Максим начал лечение «Адцетрисом», продолжает гормонотерапию. Мальчик чувствует себя в целом неплохо, занимается с учителями и готовится к выпускным экзаменам за 9 класс.

29.01.2016 До недавних пор Максим чувствовал себя неплохо, РТПХ была под контролем. Однако на фоне снижения дозы гормонов у мальчика поднялась температура, упали показатели крови, начались боли в ноге. Дозу гормонов было решено снова немного увеличить. На 2 февраля назначено обследование ПЭТ-КТ, от его результатов будет зависеть дальнейшее лечение.

28.12.2015 Температура снизилась, РТПХ под контролем. Максим наблюдается в отделении дневного стационара, чувствует себя хорошо. Настроение у него неплохое, он гуляет, получает подарки и готовится к встрече Нового года. Лечение «Рибомустином» и «Адцетрисом» планируется начать в январе.

24.11.2015 После трансплантации наконец появились признаки РТПХ. В случае Максима это неплохо, потому что снижает вероятность возвращения опухоли. У мальчика держится температура, он чувствует себя не очень хорошо. Обсуждается стратегия дальнейшего лечения.

13.11.2015 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Максима было перечислено 23 537 117 рублей. Это намного превышает необходимую мальчику сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

12.11.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Максима вышел сюжет.

11.11.2015 У Максима болезнь Ходжкина, болеет мальчик с лета 2014 года. Тогда Максим получил несколько блоков химиотерапии в больнице Краснодара. Сначала лечение помогало, но вскоре болезнь начала прогрессировать, и его направили в Санкт-Петербург, где Максиму сделали трансплантацию костного мозга от неродственного донора, с оплатой которой мальчику помог питерский фонд «АдВита».

Сейчас Максиму нужно принимать американский препарат «Адцетрис», созданный специально для борьбы с рефрактерными лимфомами. Это высокоэффективное лекарство не зарегистрировано в России. Всего на лечение мальчика необходим 1 600 000 рублей. Деньги на лекарство собирает фонд «Подари жизнь».

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Максима.