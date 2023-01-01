10.05.2018 Сегодня Кати не стало. Год назад опухоль снова стала расти, девочка получала разные варианты терапии, но справиться с болезнью уже было невозможно.

Светлая память. Сил родителям и брату.

11.01.2016 Катю выписали. Девочка в стабильном состоянии, с хорошим самочувствием поехала домой встречать Новый год. Ее ждут на проверку в конце марта.

09.12.2015 В конце ноября Кате провели аутотрансплантацию костного мозга. Сейчас состояние девочки стабильное, есть осложнения раннего посттрансплантационного периода. Появились признаки ОРВИ, запланировано обследование. Катя получает терапию в полном объеме, переливания тромбоконцентрата.

20.11.2015 Вчера зрителями Пятого канала на лечение Кати была перечислена рекордная сумма: 30 310 743 рубля. Это намного превышает необходимую девочке сумму, а это значит, что мы сможем помочь другим детям. Спасибо!

19.11.2015 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Катю вышел сюжет.

18.11.2015 Катя заболела в мае этого года: у девочки долго не спадала температура. В местной больнице в ходе обследования врачи диагностировали нейробластому, лечиться отправили в Москву, в Центр детской гематологии имени Димы Рогачёва. В ФНКЦ Кате уже удалили опухоль, провели несколько блоков химиотерапии. А теперь ей необходима MIBG-терапия радиоактивным йодом. Йод концентрируется в опухолевых очагах, облучает их изнутри, тем самым снижая риск повторного роста опухоли. После MIBG Кате проведут аутотрансплантацию костного мозга.

Радиоактивный йод не зарегистрирован в России, и семьи пациентов должны оплачивать его самостоятельно. Стоит лекарство 1 000 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Кати.