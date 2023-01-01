01.11.2017 Состояние стабильное. Проявления РТПХ отсутствуют. Признаков прогрессии основного заболевания нет, однако сохраняется смешанный химеризм, принято решение о проведении инфузии донорских лимофоцитов. Введение перенесла нормально. Выписывается домой до января 2018 г.

03.10.2017 Алиса приехала на проверку в больницу. Никаких жалоб нет.

01.09.2017 Сейчас состояние Алисы стабильное. Трансплантат функционирует, проявлений РТПХ и признаков прогрессии основного заболевания нет, однако отмечается нарастание смешанного химеризма. Принято решение о дополнительном введении донорских лимофцитов. Доливку перенесла удовлетворительно. Было решено выписать Алису домой под наблюдение врачей.

07.08.2017 Алиса приехала на проверку в больницу. Она хорошо себя чувствует, в ремиссии, серьезных проблем нет, однако у нее на прошлой проверке был обнаружен сохраняющийся смешанный химеризм, то есть есть и свои, и донорские клетки костного мозга. Врачи продолжают наблюдать за состоянием девочки.

15.08.2016 В июле Алиса выписалась после трансплантации, сейчас приехала на контрольное обследование. Самочувствие хорошее, признаков РТПХ нет.

05.07.2016 Состояние стабильное, терапия прежняя. Врачей особенно радует, что Алиса позитивно реагирует на осмотры.

08.06.2016 У Алисы недостаточный вес, но в целом девочке становится лучше. Проявления РТПХ отсутствуют.

10.05.2016 Состояние Алисы остается удовлетворительным, но тяжелым, без существенной динамики. Продолжает терапию.

04.04.2016 Прошло 3 месяца после пересадки, трансплантат функционирует. Сохраняются признаки кишечной РТПХ. Врачи решают вопрос о возможной доливке донорских лимфоцитов.

10.03.2016 Состояние Алисы стабильное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. В ближайшее время девочке предстоит дополнительное обследование.

02.02.2016 Донорский костный мозг функционирует, переливания не нужны. Из проблем остаются несильная реакция «трансплантат против хозяина» и вирусные инфекции. Девочка получает всю нужную терапию.

12.01.2016 Прошел месяц после пересадки, и сейчас состояние Алисы стабильное, без отрицательной динамики, трансплантат функционирует. Есть признаки реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Алиса очень подвижна, когда не спит, играет с мамой, никуда ее не отпускает.

29.11.2015 Мы закрываем сбор средств для Алисы, зрители телеканала НТВ пожертвовали 14 224 847 рублей, эти деньги пойдут на оплату лечения Алисы и других подопечных фонда. Спасибо!

28.11.2015 Сегодня про Алису вышел сюжет на телеканале НТВ.

27.11.2015 У Алисы очень редкое и опасное заболевание крови (гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз), вызванное генетической поломкой. Девочка с рождения находилась под пристальным наблюдением врачей. Спасти малышку может только пересадка костного мозгаот неродственного донора. Однако эта процедура сама по себе достаточно рискованная, чреватая тяжелыми осложнениями, поэтому врачи рекомендовали подождать, пока девочке не исполнится год.

Недавно Алиса отметила свой первый день рождения, а в декабре в Центре детской гематологии имени Димы Рогачёва должна пройти трансплантация. Но сначала надо оплатить 1 600 000 рублей за поиск и активацию донора. Для родителей Алисы это просто неподъемная сумма, поэтому в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для девочки.